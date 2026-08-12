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Villas en venta en Albania

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316 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 3/3
Elite Willows with Privateshia Cause Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzEn el corazón de …
$882,149
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 456 m²
Número de plantas 3
🏡 Villas individuales de 3 pisos con abundantes patios en Tirana para la venta!Esta mansión …
$1,04M
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Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
VAT
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Villa 4 habitaciones en Petrele, Albania
Villa 4 habitaciones
Petrele, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Villa 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Villa 10 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Villa 10 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
Número de plantas 3
Tranquility. Privacy. Real luxury. B99 Group offers for sale 6 modern villas in Mjull-Bat…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
VAT
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Villa 3 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Piso 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Villa 5 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 5 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Número de plantas 3
VILLA PARA LA VENTA EN EL LAKE DE FARKA La propiedad se encuentra en una de las residencias …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Investment Realty Group
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Villa 6 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 6 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Luxo rock para vender Rolling Hills LakeEn una de las residencias más exclusivas y seguras d…
$812,120
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Villa 4 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 4 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 319 m²
En el corazón de Folie Village, Jala, uno de los resorts más prestigiosos y exigentes de Alb…
$1,26M
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 580 m²
Número de plantas 4
🏡 VILLA DE 4 pisos para la venta en SHKALLNUR, DURRES📍 Ubicación tranquila y estratégica en …
$564,443
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Smart Hills es un moderno complejo residencial situado al oeste del lago Farka, en una zona …
$442,336
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NEXT REAL ESTATE
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Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
Número de plantas 2
Villa with swimming pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 56…
$913,470
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Villa en Farke e Vogel, Albania
Villa
Farke e Vogel, Albania
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$819,749
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Lux-Albania Home
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Villa 7 habitaciones en Lunder, Albania
Villa 7 habitaciones
Lunder, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 540 m²
Piso -1/4
In a residence in Farka, on Agallerev Street, a super villa is offered for sale. The residen…
$1,40M
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Villa 4 habitaciones en Lukove, Albania
Villa 4 habitaciones
Lukove, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Número de plantas 3
Esta moderna villa de lujo es una combinación perfecta de elegancia, confort y arquitectura …
$625,583
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Villa 4 habitaciones en Albania
Villa 4 habitaciones
Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 134 m²
Número de plantas 2
En una de las zonas más buscadas de la costa albanesa de Dhermi, en el proyecto residencial …
$972,256
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Villa 4 habitaciones en Manez, Albania
Villa 4 habitaciones
Manez, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Piso 2/2
Hay un edificio de dos plantas, 164m2, situado en la primera línea de la Marina. Está organi…
$565,956
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Villa 3 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 3 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 2/2
In a strategic location on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, n…
$640,590
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Piso 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 269 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$636,662
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Villa 6 habitaciones en Lekaj, Albania
Villa 6 habitaciones
Lekaj, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 436 m²
Número de plantas 2
Two-storey house for sale with 200 m² of land in use, with a total construction area of 236 …
$174,906
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Al Imobiliare
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Villa en Farke e Vogel, Albania
Villa
Farke e Vogel, Albania
En un lujoso complejo situado a orillas del lago de Tirana se ofrecen a la venta villas y ap…
$1,22M
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