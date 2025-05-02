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Piso en edificio nuevo Nueva Residencia Exclusiva Cerca del Mar en Saranda

Gjashte, Albania
de
$155,040
de
$347,104/m²
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ID: 38078
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 19475
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 12/6/26

Localización

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Sarande
  • Ciudad
    Saranda
  • Pueblo
    Gjashte
  • Dirección
    Rruga Butrinti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Descubra una nueva residencia ubicada en una de las zonas más atractivas de Saranda. Situada en la segunda línea del mar, esta moderna promoción ofrece impresionantes vistas al mar Jónico y al espectacular paisaje costero de la Riviera Albanesa.

Construida con materiales de primera calidad y siguiendo los más altos estándares de construcción, la residencia combina diseño contemporáneo, confort y una ubicación privilegiada. Su posición estratégica permite disfrutar de tranquilidad y privacidad sin renunciar a la cercanía de todos los servicios esenciales.

A tan solo dos minutos a pie se encuentran algunas de las playas más hermosas de la zona, conocidas por sus aguas cristalinas de color turquesa y su entorno natural excepcional.

La residencia se encuentra cerca de supermercados, restaurantes, cafeterías, farmacias, transporte público y toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda durante todo el año.

Gracias a sus espectaculares vistas, su excelente calidad de construcción y su ubicación inmejorable, esta propiedad representa una magnífica oportunidad para vivir o invertir en una de las zonas con mayor crecimiento del Mediterráneo.

Localización en el mapa

Gjashte, Albania
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

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