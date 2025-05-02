Piso en edificio nuevo Nueva Residencia Exclusiva Cerca del Mar en Saranda

Descubra una nueva residencia ubicada en una de las zonas más atractivas de Saranda. Situada en la segunda línea del mar, esta moderna promoción ofrece impresionantes vistas al mar Jónico y al espectacular paisaje costero de la Riviera Albanesa.

Construida con materiales de primera calidad y siguiendo los más altos estándares de construcción, la residencia combina diseño contemporáneo, confort y una ubicación privilegiada. Su posición estratégica permite disfrutar de tranquilidad y privacidad sin renunciar a la cercanía de todos los servicios esenciales.

A tan solo dos minutos a pie se encuentran algunas de las playas más hermosas de la zona, conocidas por sus aguas cristalinas de color turquesa y su entorno natural excepcional.

La residencia se encuentra cerca de supermercados, restaurantes, cafeterías, farmacias, transporte público y toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda durante todo el año.

Gracias a sus espectaculares vistas, su excelente calidad de construcción y su ubicación inmejorable, esta propiedad representa una magnífica oportunidad para vivir o invertir en una de las zonas con mayor crecimiento del Mediterráneo.