Edificios industriales en venta en Albania

Central Albania
4
Tirana Municipality
4
Northern Albania
13
Bashkia Durres
13
17 propiedades total found
Producción 675 m² en Kashar, Albania
Producción 675 m²
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 675 m²
Almacenes en venta en Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, un ambicioso proyect…
$973,915
Producción 71 m² en Tirana Municipality, Albania
Producción 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 71 m²
Enhancing Entrance at New Bazaar Inversión posible en una de las zonas atractivas de la capi…
$169,123
Producción 576 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 576 m²
Piso 2/2
La propiedad se encuentra en la carretera Tirana-Durres entre el sobrepaso de Fllake y el Ga…
$1,77M
Producción 260 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Los almacenes están ubicados en la calle Aleksander Goga en el eje Spitalle - Porto-Romano. …
$223,697
Producción 3 232 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 3 232 m²
Número de plantas 4
Edificio y terreno en venta en Xhafzotaj, Shijak – Durrës Road, cerca de Brunes. La propieda…
$2,47M
Producción 850 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 850 m²
La propiedad está situada junto a la carretera en Ish-Kenete, Durres. Tiene 303 m2 de constr…
$389,371
Producción 1 750 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 1 750 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 750 m²
Número de plantas 2
Kapanoni se encuentra en la zona de Shkozet, muy cerca de la carretera principal, a la carre…
$2,60M
Producción 675 m² en Kashar, Albania
Producción 675 m²
Kashar, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
Producción 1 375 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 1 375 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 375 m²
El almacén se encuentra en una zona industrial en Porto Romano Durres. Tiene una superficie …
$1,14M
Producción 3 230 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 3 230 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 3 230 m²
Edificio y terreno en venta en Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, frente a AG Motors. Esta p…
$884,934
Producción 254 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 254 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 254 m²
Piso -1/8
Venta sótano de 254m2 en Durres Plepa, carretera de circunvalación detrás de Kastrati o detr…
$134,864
Producción 125 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 125 m²
La propiedad se encuentra en la zona de Spitalles. Tiene un edificio de 125m2 y una tierra d…
$105,922
Producción 71 m² en Tirana Municipality, Albania
Producción 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Producción 306 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 306 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Número de plantas 1
El edificio está situado en la segunda línea de la carretera principal cerca de 4 calles de …
$401,170
Producción 700 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 700 m²
El almacén está situado por la carretera principal en Xhafzotaj. Esta propiedad tiene 1550 m…
$707,947
Producción 770 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 770 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 770 m²
Número de plantas 3
Kapanoni se encuentra en la zona de Shkozet, muy cerca de la carretera y la carretera de cir…
$1,12M
Producción 185 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
El almacén está situado en ISH Kenete, Durres, muy cerca de la carretera principal. La propi…
$259,581
