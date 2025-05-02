Complejo residencial VLORA MARINA

Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmente integrado, donde convergen las posibilidades de vida, ocio e inversión refinados.

La colección residencial cuenta con apartamentos y residencias elegantemente diseñados, caracterizados por espaciosos diseños, balcones expansivos y ventanas de suelo a techo que enmarcan vistas ininterrumpidas del Mar Ioniano, el puerto deportivo y el horizonte de la ciudad. Cada residencia está concebida para maximizar la luz natural, la privacidad y la comodidad, proporcionando una experiencia de vida costera sofisticada.

Como verdadero destino de uso mixto, Vlora Marina combina residencias de lujo, un puerto deportivo de clase mundial, una hospitalidad de cinco estrellas y un vibrante paseo marítimo. Los propietarios se benefician de acceso inmediato a restaurantes finos, cafeterías exclusivas, tiendas boutique y servicios de estilo de vida curados, todo a poca distancia de su casa.

El desarrollo está respaldado por servicios e infraestructuras de alta gama, incluyendo seguridad 24 horas, servicios de conserjería, estacionamiento subterráneo, espacios públicos ajardinados, instalaciones de bienestar y fitness, y gestión de propiedades de primera calidad, lo que lo hace ideal tanto para propietarios como inversores de alquiler.

Desde una perspectiva de inversión, Vlora Marina destaca como una de las oportunidades inmobiliarias más estratégicas de Albania, ofreciendo un fuerte potencial de apreciación del capital y una alta demanda de alquileres a corto y largo plazo impulsados por el turismo deportivo, visitantes internacionales y la rápida transformación de la ciudad.

Vlora Marina es más que una compra de propiedades, es propiedad en un destino, un estilo de vida y una inversión a prueba de futuro en el Mediterráneo.