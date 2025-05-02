  1. Realting.com
Complejo residencial VLORA MARINA

Bashkia Vlore, Albania
de
$354,139
de
$4,014/m²
5/2/26
$354,139
5/2/26
$4,014
BTC
4.2124179
ETH
220.7908320
USDT
350 132.1574579
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
ID: 33278
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Vlore

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    13

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Vlora Marina es un icónico desarrollo frente al agua redefiniendo propiedades inmobiliarias de lujo en la Riviera albanesa. Situado a lo largo de la costa más prestigiosa de Vlora, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad de poseer propiedad dentro de un destino deportivo totalmente integrado, donde convergen las posibilidades de vida, ocio e inversión refinados.

La colección residencial cuenta con apartamentos y residencias elegantemente diseñados, caracterizados por espaciosos diseños, balcones expansivos y ventanas de suelo a techo que enmarcan vistas ininterrumpidas del Mar Ioniano, el puerto deportivo y el horizonte de la ciudad. Cada residencia está concebida para maximizar la luz natural, la privacidad y la comodidad, proporcionando una experiencia de vida costera sofisticada.

Como verdadero destino de uso mixto, Vlora Marina combina residencias de lujo, un puerto deportivo de clase mundial, una hospitalidad de cinco estrellas y un vibrante paseo marítimo. Los propietarios se benefician de acceso inmediato a restaurantes finos, cafeterías exclusivas, tiendas boutique y servicios de estilo de vida curados, todo a poca distancia de su casa.

El desarrollo está respaldado por servicios e infraestructuras de alta gama, incluyendo seguridad 24 horas, servicios de conserjería, estacionamiento subterráneo, espacios públicos ajardinados, instalaciones de bienestar y fitness, y gestión de propiedades de primera calidad, lo que lo hace ideal tanto para propietarios como inversores de alquiler.

Desde una perspectiva de inversión, Vlora Marina destaca como una de las oportunidades inmobiliarias más estratégicas de Albania, ofreciendo un fuerte potencial de apreciación del capital y una alta demanda de alquileres a corto y largo plazo impulsados por el turismo deportivo, visitantes internacionales y la rápida transformación de la ciudad.

Vlora Marina es más que una compra de propiedades, es propiedad en un destino, un estilo de vida y una inversión a prueba de futuro en el Mediterráneo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 91.0 – 165.0
Precio por m², USD 4,346 – 5,723
Precio del apartamento, USD 395,456 – 944,372
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 237.0
Precio por m², USD 4,906
Precio del apartamento, USD 1,16M

Localización en el mapa

Bashkia Vlore, Albania
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Ir
