Complejo residencial Ionian Bay Residence – La Máxima Expresión del Lujo Frente al Mar

Ionian Bay Residence es una exclusiva promoción residencial situada en primera línea de mar en Saranda, diseñada para un nivel superior de clientes que buscan lujo, exclusividad y una ubicación incomparable en la Riviera Albanesa.

Como el único complejo residencial de la zona que ofrece una piscina privada frente al mar, Ionian Bay Residence representa un nuevo referente de elegancia y sofisticación. Sus impresionantes vistas al mar Jónico y a la isla de Corfu convierten cada residencia en un verdadero refugio de lujo.

Los amplios apartamentos cuentan con grandes terrazas, ventanales panorámicos y acabados de alta gama que permiten disfrutar de la luz natural y de vistas ininterrumpidas al mar durante todo el año.

Las unidades disponibles son limitadas, lo que convierte esta promoción en una oportunidad única para adquirir una propiedad exclusiva en una de las ubicaciones más prestigiosas de Albania.

Plan de pagos: 95 % tras la firma del contrato notarial y el 5 % restante al finalizar el proyecto y recibir el certificado correspondiente.