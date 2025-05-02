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Complejo residencial Ionian Bay Residence – La Máxima Expresión del Lujo Frente al Mar

Cuke, Albania
de
$323,963
de
$624,787/m²
;
14
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ID: 38079
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 549843
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 12/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Sarande
  • Ciudad
    Saranda
  • Pueblo
    Cuke

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Ionian Bay Residence es una exclusiva promoción residencial situada en primera línea de mar en Saranda, diseñada para un nivel superior de clientes que buscan lujo, exclusividad y una ubicación incomparable en la Riviera Albanesa.

Como el único complejo residencial de la zona que ofrece una piscina privada frente al mar, Ionian Bay Residence representa un nuevo referente de elegancia y sofisticación. Sus impresionantes vistas al mar Jónico y a la isla de Corfu convierten cada residencia en un verdadero refugio de lujo.

Los amplios apartamentos cuentan con grandes terrazas, ventanales panorámicos y acabados de alta gama que permiten disfrutar de la luz natural y de vistas ininterrumpidas al mar durante todo el año.

Las unidades disponibles son limitadas, lo que convierte esta promoción en una oportunidad única para adquirir una propiedad exclusiva en una de las ubicaciones más prestigiosas de Albania.

Plan de pagos: 95 % tras la firma del contrato notarial y el 5 % restante al finalizar el proyecto y recibir el certificado correspondiente.

Localización en el mapa

Cuke, Albania
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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