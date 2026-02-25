  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Albania

Himare
2
Condado de Vlorë
2
Southern Albania
2
Condado de Tirana
1
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Villa Luxury Villas with sea view
Golem, Albania
de
$471,128
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas de lujo con piscina y vistas al mar en la parte lucrativa de Durres, Golem. En la atractiva ubicación junto al mar de Golem con excelente acceso tanto a Tirana como a Durrës, ofrecemos en venta cuatro modernas villas de tres plantas con una planta subterránea. El proyecto se encuentra…
Agencia
I am Albania
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
de
$1,19M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Gjilek, Albania
de
$1,42M
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
