Estudios en venta en Albania

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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$71,905
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$84,444
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 6
🏡 Vizion Residence en Golem — su paso confiable hacia la vida costeraLa construcción ya ha c…
$77,218
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/5
Estudio en venta en Mali i Robit, Durres!Venta: un estudio situado a sólo 30 metros de la pl…
$87,185
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Century 21 Eon
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Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 56 m²
Piso 15/25
Estudio con vista al mar en la primera línea en la zona de Shkëmbi i Kavajës!Un luminoso apa…
$77,848
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 4/5
🏖️ PARA LA VENTA – APARTAMENTO DE ESTUDIO MODERNO TENIENDO sólo 50 METERS DEL SEA 🌊📍 Durrës …
$98,269
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REMIX REAL ESTATE
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/9
$86,692
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamento estudio en Golem, DurrësUn acogedor apartamento estudio se ofrece en venta en el…
$63,586
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/8
Estudio moderno en venta en Lungomare Vlora, Albania - Inversión inmobiliaria. Pague una ent…
$80,913
VAT
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Albania Property Group
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 45 m²
Piso 4
✅ Precio: 110.000 Euro✅ Ubicación: Segunda línea Lungomare, Vlore✅ Superficie total: 44,5m2E…
$129,301
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/5
NUEVO PROYECTO EN MALIN I ROBIT - RESIDENCIA MUNDIAL Una oportunidad única para vivir o inv…
$49,591
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Un apartamento estudio está en venta en la zona de Plazh del complejo Rotondo. Está a 200 me…
$87,883
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Estudio 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 4
Un apartamento estudio está en venta en la zona de Golem del hotel Miami 2, a 100 metros del…
$62,709
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4
🔑🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE A LA ESCUELA MARINA, VLORA🏷 Precio: 85.000 Euro/Total📍…
$97,013
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 2/6
Un apartamento estudio en el barrio de Golem está en venta en un edificio en construcción. E…
$52,045
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 150.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie del apartamento: 43m2✅ Su…
$174,102
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6
Un apartamento estudio está en venta en el barrio de Golem en el edificio Colosseum, a 200 m…
$95,872
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/6
🏖️ ESTUDIO PARA LA VENTA – SHKEMBI I KAVAJES, DURRESUn apartamento estudio se ofrece a la ve…
$57,666
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 15/25
Estudio de primera línea con vistas al mar en venta – Shkëmbi i Kavajës, Durrës💶 Precio: 85.…
$99,036
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 28 m²
Piso 4
Un apartamento estudio en la zona de Plazh está a la venta. Se encuentra en la 4a planta de …
$78,752
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
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Área 31 m²
Piso 2
🏡🌊 ESTUDIO DE VENTA DE RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 PRECIO: 75.000 EURO📐 Superficie: 31.25 m…
$88,114
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Bashkia Vlore, Albania
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Área 52 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlora, "Altera Residence", un proyect…
$109,971
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Estudio 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 115 m²
Piso 6/6
APARTMENT 05 – 2+1 | FLOOR 6📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Net area: 100.11 m2🔹 Common area:…
Precio en demanda
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Apartamento recientemente amueblado en venta en la zona de Uji i Ftohtë, una de las zonas má…
$175,801
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Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 3
El apartamento con una superficie interna de 24.77 m2 y una superficie total de 29.75 m2 se …
$51,781
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Estudio 1 habitación en Golem, Albania
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Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5
Un apartamento estudio en el barrio Mali I Robit está a la venta en un nuevo edificio. Este …
$97,013
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Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4
Amplio estudio cerca de la playa en Durrës Acogedor estudio en una excelente ubicación, a…
$85,630
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
En venta apartamento-estudio "C8" en la zona de la playa, complejo Tochak. Al mar 200m. Situ…
$74,187
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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5
Un apartamento estudio con balcón está en venta en Shengjin a 20 metros de la playa. Situado…
$74,187
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Parámetros de las propiedades en Albania

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