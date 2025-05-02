Villa Green Coast 2

LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €

Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestigiosos de Albania.

🔹 Planta baja: 99,09 m2

🔹 Primera planta: 75,29 m2

🔹 Veranda Superficie: 49.41 m2

🔹 Piscina: 34.41 m2

🔹 Superficie: 329.59 m2

🔹 Aparcamiento: 2 plazas de aparcamiento

🔹 Ubicación: Segunda fila del mar

🔹 Precio: 1.000.000 €

La villa está actualmente en construcción, asegurando una nueva construcción con arquitectura moderna y estándares de alta calidad. Su ubicación privilegiada en la costa verde 2 lo hace ideal para una residencia de lujo o una inversión de alto rendimiento.