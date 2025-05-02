  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Himare
  4. Villa Green Coast 2

Villa Green Coast 2

Palase, Albania
Precio en demanda
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33339
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Himare
  • Ciudad
    Himare
  • Pueblo
    Palase

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €
Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestigiosos de Albania.
🔹 Planta baja: 99,09 m2
🔹 Primera planta: 75,29 m2
🔹 Veranda Superficie: 49.41 m2
🔹 Piscina: 34.41 m2
🔹 Superficie: 329.59 m2
🔹 Aparcamiento: 2 plazas de aparcamiento
🔹 Ubicación: Segunda fila del mar
🔹 Precio: 1.000.000 €
La villa está actualmente en construcción, asegurando una nueva construcción con arquitectura moderna y estándares de alta calidad. Su ubicación privilegiada en la costa verde 2 lo hace ideal para una residencia de lujo o una inversión de alto rendimiento.

Localización en el mapa

Palase, Albania
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
Precio en demanda
Está viendo
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Villa Green Coast 2
Palase, Albania
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
LUXURY VILLA CONSTRUCCIÓN – SEGUNDA ROW DEL SEA – 1.200.000 €Una villa premium actualmente en construcción en Green Coast 2, ubicada en Palasë, Vlorë. Situado en la segunda fila del mar, esta propiedad ofrece una exclusiva oportunidad de inversión en uno de los complejos costeros más prestig…
Agencia
Al Imobiliare
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Al Imobiliare
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones