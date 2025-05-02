Piso en edificio nuevo Mali i Robit

1+1 Apartamento en venta en Golem , Primera planta
Moderno apartamento 1+1 en venta en una de las zonas más buscadas de Golem, situado en la primera planta de una residencia bien gestionada. Ideal para vivir o invertir cerca de la costa.
📐 Detalles del apartamento:
💶 Precio: 1650 Euro/m2
El apartamento ofrece espacios funcionales, luz natural y fácil acceso a las principales zonas de Golem y la playa. Adecuado para vacaciones de verano, alquiler de temporada o año de vida.
Para más información o visita de propiedad, contáctenos.