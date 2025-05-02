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Piso en edificio nuevo Mali i Robit

Golem, Albania
de
$115,279
de
$1,921/m²
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ID: 36743
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/5/26

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  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

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1+1 Apartamento en venta en Golem , Primera planta

Moderno apartamento 1+1 en venta en una de las zonas más buscadas de Golem, situado en la primera planta de una residencia bien gestionada. Ideal para vivir o invertir cerca de la costa.

📐 Detalles del apartamento:

  • Superficie neta: 50,29 m2
  • Superficie común: 10.12 m2
  • Superficie total: 60,41 m2
  • Equipamiento: 1 dormitorio + salón con cocina
  • Planta: 1a planta

💶 Precio: 1650 Euro/m2

El apartamento ofrece espacios funcionales, luz natural y fácil acceso a las principales zonas de Golem y la playa. Adecuado para vacaciones de verano, alquiler de temporada o año de vida.

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Golem, Albania
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