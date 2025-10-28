  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana

Obra nueva en venta en Tirana

Orikum
2
Vlora
7
Himare
2
Condado de Vlorë
11
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Mostrar todo Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centro de negocios FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana Municipality, Albania
de
$27,880
Número de plantas 20
760 SQM PREMISES FOR RENT AT "TWIN TOWERS", BOULEVARD "DESHMORET E KOMBIT", The premises are located in one of the most elite areas of Tirana, at the "Twin Towers" building on the main boulevard. There is access from this boulevard through the main entrance of Twin Towers. The premises ar…
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir