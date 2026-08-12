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Hoteles en venta en Albania

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47 propiedades total found
Hotel 404 m² en Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Área 404 m²
Número de plantas 3
Ostria Hotel fue establecido como un negocio familiar. Consta de 8 habitaciones de hotel, am…
$1,10M
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Vendedor particular
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La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo. en Bashkia Vlore, Albania
La mejor inversión empresarial en Albania: hotel en venta en el centro de Vlora, cerca de la playa y el paseo marítimo.
Bashkia Vlore, Albania
Área 772 m²
Número de plantas 5
Hotel de lujo en venta en Vlora, Albania. - Gran inversión con alta rentabilidad, cerca de l…
$2,35M
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Albania Property Group
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Hotel 1 563 m² en Golem, Albania
Hotel 1 563 m²
Golem, Albania
Habitaciones 33
Dormitorios 32
Nº de cuartos de baño 34
Área 1 563 m²
Número de plantas 4
El hotel tiene una superficie total de 1,690 m2, de los cuales 350 m2 son obras de construcc…
$2,31M
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AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Hotel 1 193 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 31
Dormitorios 31
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 193 m²
Número de plantas 5
El hotel está situado cerca de la carretera principal, cuesta arriba, no por el mar, en la z…
$1,51M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 280 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 280 m²
Piso 4/4
Se ofrece a la venta a un hotel totalmente reconstruido, listo para la cirugía, con estas ca…
$1,49M
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Investment Realty Group
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Hotel 450 m² en Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Área 450 m²
Piso 2/3
Skanderbeg Street, a solo 80 metros mientras el cuervo vuela desde el marSuperficie: 450m2Su…
$1,77M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 1 240 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 1 240 m²
Número de plantas 3
HOTEL DE LA VENTA EN Kavaja RockHotel en venta con una ubicación muy favorable en la zona tu…
$1,08M
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REMIX REAL ESTATE
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Hotel 300 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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Hotel 709 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 26
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 14
Área 709 m²
Piso -1/10
El hotel está situado en la zona de Durres Beach, parte de un complejo con administración re…
$1,54M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 1 264 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 264 m²
Número de plantas 3
Un hotel de tres pisos con un sótano en la costa adriática está a la venta. Ofrece 18 habita…
$1,48M
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CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 000 m² en Albania
Hotel 1 000 m²
Albania
Habitaciones 23
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 22
Área 1 000 m²
Piso 6/6
El edificio está situado en el borde de la calle Pavaresia principal en la zona de la playa …
$1,42M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 1 400 m² en Golem, Albania
Hotel 1 400 m²
Golem, Albania
Habitaciones 40
Dormitorios 40
Nº de cuartos de baño 40
Área 1 400 m²
Piso 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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Investment Realty Group
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. en Bashkia Vlore, Albania
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albania
Área 300 m²
Número de plantas 2
Hotel en venta.📍 Línea frontal en el paseo marítimo.🌊 Vista al mar.⛱️ A sólo 50 metros de la…
Precio en demanda
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! en Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albania
Área 410 m²
Número de plantas 1
Hotel funcional en venta en una de las zonas más preferidas de Vlora "Uji i Ftohtë", Lungoma…
$1,58M
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Century 21 Marina
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Hotel 888 m² en Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 666 m² en Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Área 666 m²
Número de plantas 4
Un hotel en venta en uno de los lugares más buscados de Saranda, situado en primera línea de…
$3,45M
VAT
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! en Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Área 2 470 m²
Número de plantas 4
Venta: Hotel de 4 pisos con terraza usable, 1 planta sótano, piscina, parque infantil y muro…
$5,16M
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Century 21 Marina
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Hotel 487 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 487 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 487 m²
Piso 6/6
Los apart-hotels están situados en la zona de Shkembi de Kavaja en Durres. Hay 10 apartament…
$1,32M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 363 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 27
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 363 m²
Venta: Hotel de cinco pisos, situado en Iliria Beach, Durres. Hotel lujoso, totalmente funci…
$1,51M
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Future Home Invest
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Hotel 856 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 856 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Área 856 m²
Número de plantas 3
Un hotel con restaurante está en venta en el distrito de Plepa de Durres. Se encuentra en se…
$1,74M
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CACTUS | Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! en Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Área 602 m²
Número de plantas 4
El hotel está situado en una zona con alto tráfico peatonal, muy cerca del bulevar Vlore-Ske…
$1,76M
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Century 21 Marina
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Hotel en Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel en venta en Cold Water, con una maravillosa vista al mar. El hotel tiene 1 planta, don…
$1,92M
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NEXT REAL ESTATE
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Hotel 600 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 600 m²
El hotel y la tierra se encuentran en la zona de Spitalles en la carretera principal, una zo…
$576,075
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AFS Real Estate Management
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Inversión ideal en Albania: Hotel en venta en Saranda, cerca de la playa en Gjashte, Albania
Inversión ideal en Albania: Hotel en venta en Saranda, cerca de la playa
Gjashte, Albania
Área 524 m²
Número de plantas 4
Hotel en venta en Saranda, región de Vlora, sur de Albania. Esta es una oportunidad única pa…
$1,09M
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Albania Property Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Área 800 m²
Número de plantas 3
🔑🏨 Hotel de 3 pisos para la venta en CENTRAL, VLORA💰 PRECIO DE VENTA: 2,500,000 EURO📌 PROPER…
$2,88M
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DES Real Estate
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Hotel 1 198 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 25
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 198 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado junto al mar en la zona de Kavaja Rock en Durres. La propiedad t…
$6,92M
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AFS Real Estate Management
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Hotel 436 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 436 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 15
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 436 m²
Boutique Hotel en venta en una de las zonas más frecuentadas de la costa de Durrës, en la zo…
$1,37M
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Future Home Invest
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English, Español, Italiano, Türkçe
Hotel 2 193 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 2 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 24
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 193 m²
Número de plantas 5
Un hotel en la zona de Plazh está a la venta. Situado a 250 metros de la playa, tiene 5 plan…
$2,30M
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CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 750 m² en Golem, Albania
Hotel 1 750 m²
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 750 m²
Número de plantas 5
Hotel en venta en la zona recreativa de Cherret. Situado a 900 metros de la playa, tiene 5 p…
$1,37M
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CACTUS | Real Estate
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Hotel 409 m² en Bashkia Durres, Albania
Hotel 409 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 11
Área 409 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra cerca de la carretera principal, en el lado opuesto del mar a pocos pa…
$460,860
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