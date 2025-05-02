Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Centro Saranda Silencio 4 minutos del mar
En el corazón de Saranda, en una de las zonas más buscadas con acceso inmediato a todos los servicios, se ofrece una estructura hotelera con un alto potencial de inversión, ideal para ser transformado en un moderno y exclusivo Boutique Hotel.
- Datos de propiedad principal
Superficie de construcción: 720 m2
Superficie terrestre: 137,5 m2
Edificio con ascensor
18 habitaciones existentes
- Organización del piso
Piso -1: 94 m2 (zona técnica / almacenamiento / SPA / lavandería)
Planta 0: 94 m2 – incluye 2 tiendas + entrada principal hotel
4 pisos residenciales: unos 133 m2 cada uno, dedicados a habitaciones de hotel
- POTENTIAL DE TRANSFORMACIÓN REAL
La propiedad necesita restauración, pero esto se traduce directamente en la máxima oportunidad de personalización:
Conversión en un todo blanco Mediterráneo o moderno Boutique Hotel
balcones franceses, fachada elegante, iluminación arquitectónica
Reorganización de las habitaciones a 4⭐ / 5⭐ Normas boutique
Zona de recepción + bar salón en la planta 0
SPA / posibilidades de bienestar en el suelo -1
- Ubicación estratégica absoluta:
En el centro de Saranda
4 minutos a pie del mar
Cerca de la estación de autobuses
Alta zona de flujo turístico durante toda la temporada
Ideal para el turismo de élite, parejas, solo para adultos, hotel de corta duración
- SMART INVESTMENT