  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Hotel HOTEL FOR SALE – ELITE POTENTIAL BOUTIQUE HOTEL

Cuke, Albania
de
$1,40M
;
2
ID: 32632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/1/26

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Sarande
  • Ciudad
    Saranda
  • Pueblo
    Cuke

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

English English

Centro Saranda Silencio 4 minutos del mar
En el corazón de Saranda, en una de las zonas más buscadas con acceso inmediato a todos los servicios, se ofrece una estructura hotelera con un alto potencial de inversión, ideal para ser transformado en un moderno y exclusivo Boutique Hotel.
- Datos de propiedad principal
Superficie de construcción: 720 m2
Superficie terrestre: 137,5 m2
Edificio con ascensor
18 habitaciones existentes
- Organización del piso
Piso -1: 94 m2 (zona técnica / almacenamiento / SPA / lavandería)
Planta 0: 94 m2 – incluye 2 tiendas + entrada principal hotel
4 pisos residenciales: unos 133 m2 cada uno, dedicados a habitaciones de hotel
- POTENTIAL DE TRANSFORMACIÓN REAL
La propiedad necesita restauración, pero esto se traduce directamente en la máxima oportunidad de personalización:
Conversión en un todo blanco Mediterráneo o moderno Boutique Hotel
balcones franceses, fachada elegante, iluminación arquitectónica
Reorganización de las habitaciones a 4⭐ / 5⭐ Normas boutique
Zona de recepción + bar salón en la planta 0
SPA / posibilidades de bienestar en el suelo -1
- Ubicación estratégica absoluta:
En el centro de Saranda
4 minutos a pie del mar
Cerca de la estación de autobuses
Alta zona de flujo turístico durante toda la temporada
Ideal para el turismo de élite, parejas, solo para adultos, hotel de corta duración
- SMART INVESTMENT

Localización en el mapa

Cuke, Albania
Alimentación
Transporte
Ocio

