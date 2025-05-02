  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  Complejo residencial Residential, service and hotel complex "Glow Tower"

Complejo residencial Residential, service and hotel complex "Glow Tower"

Tirana Municipality, Albania
Precio en demanda
4
ID: 33179
Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Tirana Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Sobre el complejo

Residencial, servicio y complejo hotelero "Glow Tower", que consta de 25 plantas arriba y 6 pisos subterráneos

Localización en el mapa

Tirana Municipality, Albania
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Edificio de apartamentos 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$218,471
🌊🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN EL ANTES, VLORA.🌅 Con vista frontal al mar.🏷 Precio: 1800 Euro/m2📐 Superficie: 108 m2/Gross📍 Ubicación: Sazani Street, Vlora.📜 En el proceso de hipoteca.❗ Principales ventajas: La ubicación hace que este apartamento sea ideal para vivir o invertir en turis…
Agencia
DES Real Estate
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Complejo residencial West Residence
Bashkia Durres, Albania
de
$106,033
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 9
Área 61–135 m²
28 objetos inmobiliarios 28
West Residence — nuevo complejo residencial en el corazón de Durrës West Residence es un moderno proyecto en construcción ubicado en la zona de Spitali, a pocos minutos del mar. El período total de construcción es de solo 3 años, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.6 – 105.9
105,493 – 184,339
Apartamentos 2 habitaciones
97.2 – 111.0
169,214 – 194,076
Apartamentos 3 habitaciones
134.6
234,188
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Complejo residencial Orange privè residence
Kryevidh, Albania
de
$361,573
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 517 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa exclusiva en venta en "Orange Privè Rezidence" en el corazón de Spille, a 600 m del mar 📍 A sólo 600 metros del mar en la zona conocida como Orange Street le ofrecemos una residencia privada con 6 villas ubicadas en medio de la naturaleza y vegetación rodeada de olivos, pintorescas col…
Dejar una solicitud
