Complejo residencial NAREA

Golem, Albania
de
$111,881
de
$2,709/m²
;
6
ID: 33949
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Central Albania
  • Barrio
    Condado de Tirana
  • Ciudad
    Bashkia Kavaje
  • Pueblo
    Golem

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    16

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Proyecto residencial de lujo con un hotel en Qerret! Narea: Descubre la Joya de la Riviera Adriática – ¡Tu nuevo hogar con vistas panorámicas de la costa albanesa!* * Imagina una vida donde el lujo se encuentra con una arquitectura impresionante y moderna. Bienvenido a Narea, un proyecto revolucionario que define una nueva era de vida exclusiva en la costa albanesa. Estamos situados en el corazón de un distrito de lujo emergente, donde la vida pulsa con un puerto deportivo de yates de nueva construcción, un elegante paseo marítimo, hoteles de clase mundial y servicios de primera categoría - todo diseñado para los más exigentes. **Ubicación que encantará:** Narea se encuentra a pocos pasos de la playa en una ubicación lucrativa que se está convirtiendo en un símbolo icónico de la Riviera Adriática. Imagínese café matutino con vistas al infinito mar y paseos nocturnos a lo largo del paseo marítimo, donde el sonido de las olas combina con un ambiente elegante. **Arquitectura y confort que excede expectativas: # Estos tres majestuosos edificios de 16 pisos son una obra maestra arquitectónica que combina elegancia residencial con la comodidad de un hotel de lujo. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para asegurarte de experimentar una vida de confort y estilo. Narea no es sólo una residencia – es un estilo de vida. ** Servicios y Servicios Exclusivos: # Como residente de Narea, disfrutará del acceso a servicios y servicios de primera categoría: * ** Piscinas privadas: # Relájese en piscinas exclusivas donde podrá disfrutar del sol y relajarse en privacidad. * ** Servicios de hotel: # Experimenta todos los días como si estuvieras de vacaciones con servicios de hotel de primera clase. * **Una amplia gama de servicios: # Todo lo que necesitas está a tu alcance, desde boutiques hasta restaurantes. * **Espacio subterráneo:** Aparcamiento seguro y conveniente para su máximo confort. **Inversión en un futuro que crece contigo:** Narea ofrece no sólo un hogar, sino también una oportunidad de inversión excepcional en uno de los destinos más dinámicos del Mediterráneo. **Precios para tu punto de vista Ofrecemos apartamentos con vistas incomparables y confort. Cuanto más alto seas, más exclusiva te espera la vista: * **1a a 8a planta** Sólo 2300 €/m2 * **9a planta:** 2350 €/m2 * **10a planta:** 2400 €/m2 * **11a planta:** 2450 €/m2 * **12a planta:** 2500 €/m2 * **13a planta:** 2550 €/m2 * **14a planta:** 2600 €/m2 * **15a planta:** 2650 €/m2 * **16a planta:** 2700 €/m2 - reserva de apartamento es 1% del valor de la propiedad seleccionada - cuotas: - 30% después de firmar el contrato en el notario - cada 5 meses siguientes 10% Déjese llevar por la visión del lujo y la exclusividad que Narea trae. ¡Tu nueva vida en la costa albanesa espera! --- Estaremos encantados de proporcionarle más información.

Localización en el mapa

Golem, Albania
Ocio

