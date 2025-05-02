  1. Realting.com
  Complejo residencial TURQUOISE MARINA

Complejo residencial TURQUOISE MARINA

Bashkia Durres, Albania
de
$208,942
de
$2,597/m²
BTC
2.4853266
ETH
130.2665922
USDT
206 577.9750753
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
ID: 33280
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

  • País
    Albania
  • Región / estado
    Northern Albania
  • Barrio
    Condado de Durrës
  • Ciudad
    Bashkia Durres

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Turquoise Marina es un desarrollo residencial y deportivo excepcional, redefinindo la costa de lujo que vive a lo largo del Mar Adriático en Hamallaj, Durrës. Estratégicamente situado en una de las costas más prístinas y rápidas de Albania, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad para poseer propiedades dentro de un destino deportivo totalmente integrado.

Las residencias de Turquoise Marina están diseñadas con arquitectura contemporánea y estética refinada, con diseños de planta abierta, terrazas generosas y ventanas de suelo a techo que capturan impresionantes vistas al mar y luz natural durante todo el día. Cada hogar está cuidadosamente planificado para ofrecer comodidad, privacidad, y un estilo de vida interior inigualable.

En el corazón del desarrollo se encuentra un puerto deportivo de última generación, creando un entorno único donde las residencias de lujo, la cultura y el ocio se mezclan sin esfuerzo. Un vibrante paseo marítimo con restaurantes curados, cafeterías y locales de estilo de vida mejora la vida diaria y eleva el valor general del destino.

Los residentes se benefician de servicios y servicios de primera calidad, como zonas verdes ajardinadas, zonas de acceso privado, estacionamiento subterráneo, seguridad 24 horas y gestión profesional de la propiedad, lo que hace que Turquoise Marina sea ideal tanto como residencia principal como como una inversión de alquiler vacacional de alto rendimiento.

Desde el punto de vista de la inversión, Turquoise Marina destaca como una de las oportunidades inmobiliarias más prometedoras en la costa adriática de Albania, impulsada por el aumento de la demanda de propiedades frente al puerto deportivo, la limitada oferta frente a la playa y la estratégica ubicación cerca de Durrës y el Aeropuerto Internacional Tirana.

Turquoise Marina no es sólo un hogar, es un estilo de vida y una inversión segura por el mar.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 70.0
Precio por m², USD 2,985
Precio del apartamento, USD 208,942
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 71.0
Precio por m², USD 3,824
Precio del apartamento, USD 271,507
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 121.0 – 294.0
Precio por m², USD 2,868 – 3,212
Precio del apartamento, USD 347,057 – 944,372

Localización en el mapa

Bashkia Durres, Albania
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
