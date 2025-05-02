Complejo residencial TURQUOISE MARINA

Turquoise Marina es un desarrollo residencial y deportivo excepcional, redefinindo la costa de lujo que vive a lo largo del Mar Adriático en Hamallaj, Durrës. Estratégicamente situado en una de las costas más prístinas y rápidas de Albania, este proyecto histórico ofrece una rara oportunidad para poseer propiedades dentro de un destino deportivo totalmente integrado.

Las residencias de Turquoise Marina están diseñadas con arquitectura contemporánea y estética refinada, con diseños de planta abierta, terrazas generosas y ventanas de suelo a techo que capturan impresionantes vistas al mar y luz natural durante todo el día. Cada hogar está cuidadosamente planificado para ofrecer comodidad, privacidad, y un estilo de vida interior inigualable.

En el corazón del desarrollo se encuentra un puerto deportivo de última generación, creando un entorno único donde las residencias de lujo, la cultura y el ocio se mezclan sin esfuerzo. Un vibrante paseo marítimo con restaurantes curados, cafeterías y locales de estilo de vida mejora la vida diaria y eleva el valor general del destino.

Los residentes se benefician de servicios y servicios de primera calidad, como zonas verdes ajardinadas, zonas de acceso privado, estacionamiento subterráneo, seguridad 24 horas y gestión profesional de la propiedad, lo que hace que Turquoise Marina sea ideal tanto como residencia principal como como una inversión de alquiler vacacional de alto rendimiento.

Desde el punto de vista de la inversión, Turquoise Marina destaca como una de las oportunidades inmobiliarias más prometedoras en la costa adriática de Albania, impulsada por el aumento de la demanda de propiedades frente al puerto deportivo, la limitada oferta frente a la playa y la estratégica ubicación cerca de Durrës y el Aeropuerto Internacional Tirana.

Turquoise Marina no es sólo un hogar, es un estilo de vida y una inversión segura por el mar.