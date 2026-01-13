Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Albania
  Alquiler a largo plazo
  Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Albania

Tirana
92
Central Albania
96
Tirana Municipality
96
Farke
4
98 propiedades total found
Oficina 93 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/10
River Residence, 2+1+2 apartment for rent, suitable for offices. It is located on the 2nd fl…
$642
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 116 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/12
Un apartamento recientemente renovado, anteriormente utilizado como oficina, está en alquile…
$1,166
por mes
Oficina 136 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Número de plantas 10
En una de las zonas más buscadas y elite de Tirana, en Kodra e Diellit, se ofrece un espacio…
$1,050
por mes
Oficina 40 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/1
Estamos alquilando espacio de oficinas en la calle Mujo, Ulcinj, detrás de la Iglesia Católi…
$583
por mes
Oficina 153 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,633
por mes
Oficina 118 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 118 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/10
Office apartment for rent, located in one of the most sought-after areas of Tirana, Ish Bllo…
$2,333
por mes
Oficina 126 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 5/10
En una de las zonas más buscadas y desarrolladas de Tirana, ofrecemos espacio de oficinas en…
$1,750
por mes
Oficina 108 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 108 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 4/10
En el Centro de Tirana, frente al Parlamento en una de las zonas más accesibles, la flexibil…
$1,400
por mes
Oficina 66 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 66 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 2/9
Office for Rent opposite Toptani Center! The space has a gross area of 98m2 and a net area o…
$1,166
por mes
Oficina 102 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 6/12
Office space for rent in the Ring Center. The office is organized into three work areas, two…
$1,400
por mes
Oficina 72 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 1/5
Apartment 2+1+2 for rent, newly finished, with a total area of 72 m², located on the first f…
$1,166
por mes
Oficina 456 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 456 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
Piso 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,637
por mes
Oficina 70 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 70 m²
Piso 4/5
Alquilamos una oficina en la zona de Ish Blloku cerca de la Biblioteca Universitaria.La ofic…
$816
por mes
Oficina 58 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 58 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
por mes
Oficina 210 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 210 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 2/8
On Bogdaneve Street, a 210.94 m2 space is for rent. It is located on the 2nd floor of a new …
$5,249
por mes
Oficina 151 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 151 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 8/9
Ofrecemos una oficina en alquiler en el hotel Hilton, cerca del complejo Delijorgji, junto a…
$2,683
por mes
Oficina 52 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 52 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/9
Tenemos espacio de oficinas en alquiler en la carretera principal, ubicada en la calle "Sami…
$1,166
por mes
Oficina 61 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 61 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/14
In one of the newest buildings in the capital, Golden Tower offers a 1+1 apartment for rent …
$758
por mes
Oficina 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 7/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$3,499
por mes
Oficina 54 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 54 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/7
On the connecting road between Myslym Shyri and Kavaja Street, an office space is available …
$875
por mes
Oficina 56 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 56 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 4/10
Office for rent with an area of 56 m², in a new building (2023), with an elevator, on the 4t…
$875
por mes
Oficina 111 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,400
por mes
Oficina 150 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 11/13
En uno de los centros más prestigiosos de Tirana, ofrecemos una súper oficina en alquiler en…
$2,566
por mes
Oficina 130 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/15
Information about the Apartment: - Built in 2024 - 2nd floor technical - Gross area 130m2 - …
$1,866
por mes
Oficina 37 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 37 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/5
The studio is located at the Moskat buildings, Willson Square! Perfect location for an archi…
$700
por mes
Oficina 58 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 58 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
por mes
Oficina 50 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$758
por mes
Oficina 140 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/11
Jepet me qera ambient per zyra — Rruga “Kongresi i Manastirit”, Kompleksi Zirkon Ambient…
$1,750
por mes
Oficina 130 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/9
Zyra ndodhet ne Rrugen e Kavajes,pozicionohet ne katin e dyte te nje ndertimi te ri.Ambienti…
$1,166
por mes
Oficina 29 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 29 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 2/6
We offer an office for rent in a business center on the “Deshmoret e Kombit” Boulevard, very…
$583
por mes
