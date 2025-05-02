  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda

Piso en edificio nuevo Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda

Gjashte, Albania
de
$248,758
de
$277,683/m²
;
23
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 38077
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 591046
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 12/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Albania
  • Región / estado
    Southern Albania
  • Barrio
    Condado de Vlorë
  • Ciudad
    Bashkia Sarande
  • Ciudad
    Saranda
  • Pueblo
    Gjashte

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Ares 4 – Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda

Ares 4 es la nueva incorporación a la reconocida serie de desarrollos Ares, ubicada en la hermosa ciudad costera de Saranda. Este moderno complejo residencial contará con 37 apartamentos de alta calidad distribuidos en cuatro plantas, ofreciendo una combinación perfecta de diseño contemporáneo, construcción de primer nivel y una ubicación privilegiada en la Riviera Albanesa.

Gracias a su posición elevada, el edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar Jónico, la isla de Corfú y la bahía de Saranda. El proyecto ha sido diseñado tanto para quienes buscan una residencia exclusiva junto al mar como para inversores interesados en una propiedad con gran potencial de rentabilidad.

Los residentes dispondrán de 50 plazas de aparcamiento privadas, incluidas plazas equipadas con estaciones de carga para vehículos eléctricos. Además, el edificio contará con instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

Los apartamentos se entregarán completamente terminados con suelos de baldosas, baños totalmente revestidos, equipamiento sanitario, puertas interiores y exteriores instaladas y paredes pintadas. Durante la fase de construcción, los compradores podrán personalizar su vivienda eligiendo los colores de las paredes, los revestimientos y los acabados del baño.

Ares 4 representa una excelente oportunidad para disfrutar de un estilo de vida mediterráneo único y realizar una inversión segura en una de las zonas de mayor crecimiento del mercado inmobiliario europeo.

Plan de pagos: 35 % tras la firma del contrato notarial, 30 % al finalizar la estructura del edificio, 30 % en la entrega de llaves y el 5 % restante tras la finalización total del proyecto y la entrega del certificado correspondiente.

Localización en el mapa

Gjashte, Albania
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albania
de
$118,046
Edificio de apartamentos 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
de
$243,724
Residencia Palm Paradise Residence
Golem, Albania
de
$99,489
Edificio de apartamentos Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
de
$292,787
Edificio de apartamentos Mali i Robit
Golem, Albania
de
$115,279
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda
Gjashte, Albania
de
$248,758
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Mostrar todo Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Edificio de apartamentos 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
de
$1,456
🌞🏡 2+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN ORIKUM, VLORA💶 Precio: 1300 Euro/m2📐 Superficie: 107.4 m2/Gross📍 Ubicación: Orikum, Vlora🏗 La propiedad está en construcción💰 Pago en cuotas – según el acuerdo, a partir del 40% como la primera entrega.📍 Este apartamento está situado en Orikum, en una zona…
Agencia
DES Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
TOP TOP
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Mostrar todo Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Complejo residencial PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albania
de
$99,489
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 68–85 m²
3 objetos inmobiliarios 3
🌴 Palm Paradise Residence — Qerret, KavajëPalm Paradise Residence es un moderno complejo residencial costero situado en la tranquila zona costera de Qerret, uno de los destinos más buscados en la costa adriática de Albania. Diseñado para combinar arquitectura contemporánea, comodidad y entor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0 – 72.0
107,024 – 112,230
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
132,478
Agencia
Investment Realty Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Mostrar todo Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Saranda, Albania
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Una oportunidad de inversión exclusiva en uno de los destinos costeros de más rápido crecimiento en Europa. Diseñado para generar altos ingresos por alquiler a corto plazo y una sólida revalorización. Aspectos clave: Optimizado para Airbnb y alquiler vacacional Alta ocupación esta…
Agencia
SARANDA HOME REALTY
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SARANDA HOME REALTY
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Albania
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
02.05.2025
Albania lanza programas de permisos de residencia para jubilados y nómadas digitales: Situación actual
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
26.02.2021
Albania planea emitir permisos de residencia a pensionistas y «nómadas digitales»
Mostrar todas las publicaciones