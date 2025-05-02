Piso en edificio nuevo Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda

Ares 4 – Apartamentos Premium con Vistas al Mar en Saranda

Ares 4 es la nueva incorporación a la reconocida serie de desarrollos Ares, ubicada en la hermosa ciudad costera de Saranda. Este moderno complejo residencial contará con 37 apartamentos de alta calidad distribuidos en cuatro plantas, ofreciendo una combinación perfecta de diseño contemporáneo, construcción de primer nivel y una ubicación privilegiada en la Riviera Albanesa.

Gracias a su posición elevada, el edificio ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar Jónico, la isla de Corfú y la bahía de Saranda. El proyecto ha sido diseñado tanto para quienes buscan una residencia exclusiva junto al mar como para inversores interesados en una propiedad con gran potencial de rentabilidad.

Los residentes dispondrán de 50 plazas de aparcamiento privadas, incluidas plazas equipadas con estaciones de carga para vehículos eléctricos. Además, el edificio contará con instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.

Los apartamentos se entregarán completamente terminados con suelos de baldosas, baños totalmente revestidos, equipamiento sanitario, puertas interiores y exteriores instaladas y paredes pintadas. Durante la fase de construcción, los compradores podrán personalizar su vivienda eligiendo los colores de las paredes, los revestimientos y los acabados del baño.

Ares 4 representa una excelente oportunidad para disfrutar de un estilo de vida mediterráneo único y realizar una inversión segura en una de las zonas de mayor crecimiento del mercado inmobiliario europeo.

Plan de pagos: 35 % tras la firma del contrato notarial, 30 % al finalizar la estructura del edificio, 30 % en la entrega de llaves y el 5 % restante tras la finalización total del proyecto y la entrega del certificado correspondiente.