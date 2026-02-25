Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Albania

3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 107/4
APARTMENT 02🔹 Interfaz neta: 223.26 m2🔹 Interfaz común: 14,07 m2🔹 Interfaz cruda: 1007.03 m2…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 15
El contrato está localizado en la apasionante naturaleza de SheNGJIN.Esta combinación de RES…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 3
🏠 APARTAMENTO 04 – 2+1🔹 Superficie neta: 93,33 m2🔹 Superficie común: 13.62 m2🔹 Superficie br…
Precio en demanda
