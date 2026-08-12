Restaurantes en venta en Albania

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22 propiedades total found
Restaurante, cafetería 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
$346
VAT
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Restaurante, cafetería 219 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Este espacio se encuentra en la planta baja de un edificio de 6 pisos y tiene una superficie…
$410,471
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Restaurante, cafetería 480 m² en Gjashte, Albania
Restaurante, cafetería 480 m²
Gjashte, Albania
Área 480 m²
$1,66M
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 71 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 71 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 71 m²
Bar para SALE PORT Skele! La ubicación del bar cerca del puerto principal de Vlera está comp…
$412,791
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Restaurante, cafetería 188 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 188 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 188 m²
Vlora Marina, un destino notable en Albania, presenta una oportunidad exclusiva para inverti…
$1,61M
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Restaurante, cafetería 133 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 133 m²
Piso 1
Bar-restaurante junto con la actividad, construida y funcional durante 13 años, situado junt…
$346,144
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AFS Real Estate Management
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Restaurante, cafetería 151 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 151 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 151 m²
Cafe bar está situado en el corazón de Vlora, en el bulevar de la ciudad. El bar es popular …
$261,827
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Restaurante, cafetería 182 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 182 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 182 m²
¡Venta! ¡Restaurante en pulmón! El restaurante se encuentra en la primera costa en la más po…
$1,72M
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Restaurante, cafetería 93 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
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Restaurante, cafetería 144 m² en Golem, Albania
Restaurante, cafetería 144 m²
Golem, Albania
Área 144 m²
Tenemos un restaurante Bar en venta en la zona de Mali Robit, Golemi.Información sobre el me…
$411,199
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Restaurante, cafetería 200 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 10
Venta es un negocio funcional de bar-billiards, con una reputación bien establecida y client…
$46,588
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Restaurante, cafetería 56 m² en Bashkia Durres, Albania
Restaurante, cafetería 56 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2
Locales comerciales, diseñados para un bar-cafe, pero adecuado para ser transformado en el e…
$107,880
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AFS Real Estate Management
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Restaurante, cafetería 100 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Restaurante, cafetería 240 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 240 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Número de plantas 9
Ambiente comercial + Estacionamiento en Ali Demi
$223,624
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Restaurante, cafetería 139 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 139 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Número de plantas 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Restaurante, cafetería 82 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 82 m²
♪55.000💶Ubicación estratégica y muy accesible, cerca de la carretera principal y varias inst…
$62,911
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Restaurante, cafetería 130 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 130 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 130 m²
Unidad comercial 130 m2 situado en la planta baja de un edificio recién terminado en la call…
$457,608
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Restaurante, cafetería 195 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
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Restaurante, cafetería 240 m² en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante, cafetería 240 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 240 m²
OPPORTUNITY! Service unit for sale located in one of the most requested areas of Vlora. It …
$484,320
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Restaurante De Lujo En Venta En Vlore Albania en Bashkia Vlore, Albania
Restaurante De Lujo En Venta En Vlore Albania
Bashkia Vlore, Albania
Área 588 m²
Restaurante en venta en Vlore, Riviera Albanesa. "Date prisa, no pierdas la oportunidad y sé…
$1,75M
VAT
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Albania Property Group
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Restaurante, cafetería 288 m² en Golem, Albania
Restaurante, cafetería 288 m²
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Piso 1
El restaurante está situado en la planta baja de un complejo situado en Golem, cerca del mar…
$541,460
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! en Bashkia Durres, Albania
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Bashkia Durres, Albania
Área 140 m²
Venta de locales en el jardín de la estación de tren en Durres con una superficie de 140 m2.…
$623,213
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