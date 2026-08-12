Casas en Venta en Albania

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708 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$322,878
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Albania Property Group
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Número de plantas 1
Casa legal sin terminar con excelente potencial de inversión en Durres Una casa inacabada en…
$115,611
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Casa 7 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 7 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 3/3
Venta: una villa de tres pisos situada en la colina Shenavlash en Durrës, en una zona tranqu…
$230,814
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
Piso 3/3
Elite Willows with Privateshia Cause Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzEn el corazón de …
$882,149
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Casa 10 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 10 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
La villa independiente se encuentra en la zona de Plazh, cerca del complejo Tocak, Durres. T…
$335,194
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AFS Real Estate Management
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Casa 5 habitaciones en Golem, Albania
Casa 5 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
En una de las zonas más buscadas de Golem, se ofrece una elegante villa de nueva construcció…
$687,884
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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International real estate agency Habita
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Casa 5 habitaciones en Golem, Albania
Casa 5 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
La villa adjunta se encuentra en Golem. La villa está organizada en la primera planta con sa…
$277,402
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AFS Real Estate Management
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Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 456 m²
Número de plantas 3
🏡 Villas individuales de 3 pisos con abundantes patios en Tirana para la venta!Esta mansión …
$1,04M
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Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Albania Property Group
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Villa 4 habitaciones en Petrele, Albania
Villa 4 habitaciones
Petrele, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Villa 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Casa en Bashkia Durres, Albania
Casa
Bashkia Durres, Albania
Área 300 m²
Número de plantas 1
2+1 Casa en venta en los Suburbios de Durrës💶 Precio: 120.000 €📐 Área de certificado: 300 m2…
$139,815
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Century 21 Eon
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Villa 10 habitaciones en Mjull Bathore, Albania
Villa 10 habitaciones
Mjull Bathore, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 471 m²
Número de plantas 3
Tranquility. Privacy. Real luxury. B99 Group offers for sale 6 modern villas in Mjull-Bat…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
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Casa en Novosele, Albania
Casa
Novosele, Albania
Área 360 m²
Casa en Panaya. Superficie: 360 m2. Cada planta es 2+1 más pasillo, cocina, wc separado. Tie…
$307,824
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Casa en Velipoje, Albania
Casa
Velipoje, Albania
Área 320 m²
Número de plantas 4
Se vende villa de 4 plantas en Velipojë Superficie del terreno: 200 m² Superficie constr…
$384,015
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Lux-Albania Home
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Dúplex 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 2+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlora, uno de los destinos m…
$882,698
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Future Home Invest
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Villa 3 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 3 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Piso 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Dúplex 3 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
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Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Villa 5 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 5 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Número de plantas 3
VILLA PARA LA VENTA EN EL LAKE DE FARKA La propiedad se encuentra en una de las residencias …
$635,391
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Century 21 Oksford
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Villa 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Casa 12 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 12 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 409 m²
Número de plantas 3
Venta es un edificio de tres pisos para 12 habitaciones y 11 baños en la ciudad de Durres. L…
$456,533
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CACTUS | Real Estate
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Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
Experimenta lo mejor de Vlorë viviendo en este hermoso apartamento 2+1, perfectamente situad…
$174,220
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Número de plantas 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Villa 6 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa 6 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 2
Luxo rock para vender Rolling Hills LakeEn una de las residencias más exclusivas y seguras d…
$812,120
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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