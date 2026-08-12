Duplexes mit Bergblick kaufen in Türkei

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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
$331,098
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$167,420
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 4
Naturblick-Immobilien in Strandnähe in Yalova Çınarcık Çınarcık ist eine der beliebten Wohng…
$175,674
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$295,878
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$662,754
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
2-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung zu verkaufen in einer prestigeträchtigen Anlage in Kundu, …
$133,572
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Doppelhaus 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 194 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$204,368
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
$342,553
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$146,637
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit umfangreicher gemeinschaftlicher Ausstattung in Meeresnähe in Antalya Kundu Da…
$380,899
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$152,559
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit Stadt- und Meerblick in Alanya Antalya innerhalb des Komplexes Die Region Tepe…
$551,007
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
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Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$576,157
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Doppelhaus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
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Geräumige Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz und die Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in …
$576,791
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Wohnungen mit Naturblick in Gehentfernung zum Strand in Çınarcık Yalova Die Region…
$244,780
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Doppelhaus 4 zimmer in Kemer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Bergblick in einem Projekt in Kemer, Antalya Das Wohnungsprojekt befindet sich…
$322,334
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Doppelhaus 4 zimmer in Manavgat, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Manavgat, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Stockwerk 9/10
Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Manavgat Side Side, i…
$392,132
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Doppelhaus 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$146,637
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$124,699
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 11/12
5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung mit Meer- und Parkblick in Lara Antalya Diese elegante Woh…
$737,805
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