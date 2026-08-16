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Duplexes in Beylikduzu, Türkei

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9 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 4
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$460,382
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Doppelhaus 9 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$660,497
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Etagenzahl 4
Schicke Wohnungen in einem Komplex mit Pool in İstanbul Beylikdüzü Die Wohnungen befinden si…
$414,112
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Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
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$621,168
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Etagenzahl 12
Luxuswohnungen mit hohem Investitionswert in Istanbul Beylikduzu Luxuswohnungen in Istanbul …
$535,570
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 12
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$397,918
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Doppelhaus 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Etagenzahl 12
Luxuswohnungen mit hohem Investitionswert in Istanbul Beylikduzu Luxuswohnungen in Istanbul …
$520,532
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Doppelhaus 3 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 12
Luxuswohnungen mit hohem Investitionswert in Istanbul Beylikduzu Luxuswohnungen in Istanbul …
$500,868
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Doppelhaus 5 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Etagenzahl 5
$816,187
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