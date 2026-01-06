Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Efeler, Türkei

3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$1,58M
Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 4/4
$1,23M
Doppelhaus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$1,85M
