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Duplexes in Mudanya, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen mit Meerblick in Mudanya, Bursa, in einem Komplex mit Parkplatz Die Wohnungen im S…
$458,666
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Stockwerk 4/4
Maisonette-Wohnung in einer Anlage mit Pool in Bursa Die Wohnung befindet sich in Mudanya, e…
$354,423
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$458,666
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 4 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 5/5
Duplex-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Mudanya, Bursa…
$302,302
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Doppelhaus 6 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex mit Pool in Bursa Mudanya Mudanya ist der pres…
$333,575
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Doppelhaus 5 zimmer in Mudanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mudanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Meeresnähe in einer Anlage mit Innen und Außenpools in Bursa Die luxuriösen und…
$333,575
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