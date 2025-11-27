Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Eskişehir, Türkei

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4/4
$7,54M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
$177,514
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Eskişehir, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen