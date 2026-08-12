Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. İstanbul
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in İstanbul, Türkei

;
Beylikduzu
9
Buyukcekmece
6
Basaksehir
3
Eyupsultan
6
Zeig mehr
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
75 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Wohnung mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnung befindet sich auf der …
$733,186
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,40M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$401,809
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$443,376
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 163 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$473,396
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$620,033
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,80M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$372,943
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$753,969
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Komplex in Gehweite zur Straßenbahn in Istanbul Zeytinburnu Die zum Verka…
$726,258
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$4,50M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Kursun Sokagi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kursun Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 10/10
Möblierte 2 Zimmer Duplex Wohnung im Kuleli Poyraz Evleri 2 Projekt in İstanbul Şişli Die Wo…
$235,345
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 255 m²
Geräumige Immobilien mit Balkonen in einer Umfassenden Anlage in Başakşehir Başakşehir beher…
$648,899
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem ruhigen Gebäudekomplex in Kadıköy İstanbul Die Wohnungen be…
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Besiktas, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
Geräumige Wohnungen 700 Meter vom Strand entfernt in Beşiktaş, Istanbul Die Wohnungen befind…
$684,692
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Hotelzimmer zu verkaufen in İstanbul Küçükçekmece Basin Express Strasse mit garantierten Mie…
$599,250
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einer Wohnanlage im Familienkonzept mit Waldblick in Eyupsultan Alibeykoy Die W…
$587,703
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf nur 600 m vom Yachthafen in Büyükçekmece entfernt Büyükçekmece ist ein…
$379,871
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Stadtblick an der Hauptstraße in Maltepe, Istanbul Maltepe liegt auf der anato…
$419,128
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 284 m²
Etagenzahl 15
Investment Wohnungen an einer Hauptstraße in Başakşehir Başakşehir ist ein beliebtes Investi…
$618,878
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Meeres und der U-Bahn in Moda, Kadıköy Die Wohnungen b…
$733,186
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem sicheren Komplex 600 Meter vom Yachthafen in Büyükçekmece entfernt Die zu…
$414,510
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Dayekadin Sokagi, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Dayekadin Sokagi, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk 4/4
$18,02M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Hotelzimmer zu verkaufen in İstanbul Küçükçekmece Basin Express Strasse mit garantierten Mie…
$384,490
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in 25 Carsi Eczanesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
25 Carsi Eczanesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/4
Nur noch ein paar 3+1 Wohnungen übrig – extrem limitiert!Preis beginnt nur $405.000 (Cash on…
$400,000
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Basaksehir, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Etagenzahl 15
Investment Wohnungen an einer Hauptstraße in Başakşehir Başakşehir ist ein beliebtes Investi…
$538,055
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 9 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnungen befinden sich im S…
$733,186
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kadikoy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kadikoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen in Gehweite zu Verkehrsverbindungen und sozialen Einrichtungen in Kadıköy Die Wohn…
$1,03M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in İstanbul, Türkei

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen