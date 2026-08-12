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Duplexes in Marmararegion, Türkei

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İstanbul
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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138 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$345,233
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Doppelhaus 7 zimmer in Karacabey, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Karacabey, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Schwimmbad in Bursa Karacabey Diese Wohnungen be…
$324,449
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Doppelhaus 5 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 383 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick und Pool in Büyükçekmece Marina Die zum Verkauf stehenden Wohnungen …
$1,80M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177,812
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$460,695
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Doppelhaus 3 zimmer in Ilvan Sokak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Ilvan Sokak, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$6,05M
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$165,272
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$187,232
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Doppelhaus 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in einer Wohnanlage mit Hallenbad und erstklassiger Lage in Bursa Osmangazi Diese …
$188,204
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Doppelhaus 7 zimmer in Uskudar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
Wohnung mit Stadtblick in Küstennähe in Üsküdar, Istanbul Die Wohnung befindet sich auf der …
$733,186
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$220,347
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$176,830
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Doppelhaus 7 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 719 m²
Etagenzahl 17
Elegante Wohnungen in einem Markenprojekt in Bakırköy İstanbul Die Wohnung befindet sich auf…
$6,40M
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Doppelhaus 5 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$401,809
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$292,405
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Doppelhaus 4 zimmer in Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Sapanca Yolu Caddesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
$245,000
MwSt.
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 4
Naturblick-Immobilien in Strandnähe in Yalova Çınarcık Çınarcık ist eine der beliebten Wohng…
$175,674
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Doppelhaus 6 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Wohnungen in Laufnähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln in Maltepe, Istanbul Maltepe ist einer…
$443,376
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Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 163 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$473,396
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Doppelhaus 7 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit Meerblick und Balkon zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul Die Wohnungen mit Meer…
$620,033
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Doppelhaus 5 zimmer in Beykoz, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Beykoz, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus und das Meer in einem Projekt in Istanbul, Türkei Beyko…
$2,80M
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$177,812
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Doppelhaus 4 zimmer in Maltepe, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Maltepe, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in zentraler Lage in Maltepe, Istanbul, nahe der Küste und einem Einkaufszentrum M…
$372,943
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
Meer- und Naturblickwohnungen in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt sich aufgrund ihrer vorte…
$110,267
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Doppelhaus 7 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen zum Verkauf in einer sicheren Wohnanlage in Pendik, Istanbul Pendik, einer der sic…
$753,969
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Doppelhaus 5 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Komplex in Gehweite zur Straßenbahn in Istanbul Zeytinburnu Die zum Verka…
$726,258
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$599,250
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Doppelhaus 8 zimmer in Bakırköy, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Bakırköy, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen mit umfangreichen sozialen Annehmlichkeiten in Bakırköy, Istanbul Bakırköy zeichne…
$4,50M
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$293,274
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$662,754
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Immobilienangaben in Marmararegion, Türkei

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