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Duplexes in Yalova, Türkei

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Cinarcik
20
Yalova Merkez
8
Termal
3
Altınova
3
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38 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool und Aussicht im Zentrum von Çınarcık, Yalova Yalova liegt…
$135 421
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$322 355
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$291 855
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$178 615
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$120 244
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Doppelhaus 7 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$661 928
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TekceTekce
Doppelhaus 7 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$322 355
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Meer und Naturblick in vorteilhafter Lage in Yalova Çınarcık Die Wohnungen zum…
$357 231
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnungen mit unvergleichlichem Naturblick in Çınarcık Yalova Die Wohnungen befind…
$150 597
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Doppelhaus 9 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 9 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 495 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$1,50M
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool und Parkplätzen in Yalova Kaytazdere Yalova,…
$177 448
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen mit Meerblick direkt am Sandstrand in Çınarcık Yalova liegt dank seiner Nähe zu gr…
$185 620
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Doppelhaus 5 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$218 308
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Doppelhaus 3 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$145 928
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Doppelhaus 6 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Stockwerk 2/3
Geräumige Wohnungen mit Panoramablick auf das Meer in Yalova Çınarcık Yalova, eine bedeutend…
$575 539
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem Projekt mit Pool mit Heilwasser in Yalova Termal Yalova, die Perle der Ma…
$124 914
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Doppelhaus 3 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
Meer- und Naturblickwohnungen in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt sich aufgrund ihrer vorte…
$109 154
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Doppelhaus 5 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/5
Vorteilhaft Bepreiste Immobilien mit Meerblick in Yalova Çınarcık Direkt am Marmarameer gele…
$219 475
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 3/4
2 und 3 Schlafzimmer Duplex-Wohnungen in Teşvikiye, Yalova Yalova befindet sich dank seiner …
$150 597
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Doppelhaus 5 zimmer in Altınova, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Altınova, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/4
Elegante Wohnungen mit Natur- und Meerblick in Yalova zu verkaufen. Diese Wohnungen mit Natu…
$177 448
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Doppelhaus 4 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Stockwerk 4/4
Luxuswohnungen in einem eleganten Komplex in Yalova Termal Yalova hat mit seiner Nähe zu Ist…
$289 520
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Doppelhaus 5 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$197 384
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 271 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in Yalova Yalova ist dank seiner Nähe zu Ista…
$291 855
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Doppelhaus 3 zimmer in Termal, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Termal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Möblierte Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Yalova Termal Die Wohnung liegt in Yalov…
$109 738
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Doppelhaus 6 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen am Meer mit unvergleichlicher Aussicht und reichhaltigen Annehmlichkeiten im Zentr…
$598 887
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 5/5
Wohnungen in einer Anlage mit Einzigartigem Meerblick in Yalova Çınarcık Yalova entwickelt s…
$164 606
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/5
Wohnungen mit Meerblick in zentraler Lage in Çınarcık Yalova Die Wohnungen mit Meerblick bef…
$175 113
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Doppelhaus 4 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 194 m²
Stockwerk 4/5
Luxuswohnungen in einem modernen Komplex mit exklusiven Einrichtungen in Yalova Die Luxuswoh…
$203 131
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Doppelhaus 6 zimmer in Çiftlikköy, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Çiftlikköy, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige Wohnungen in einer bewachten Anlage mit Pool in Çiftlikköy Yalova genießt eine str…
$291 855
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Doppelhaus 4 zimmer in Cinarcik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cinarcik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 4
Naturblick-Immobilien in Strandnähe in Yalova Çınarcık Çınarcık ist eine der beliebten Wohng…
$173 946
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Immobilienangaben in Yalova, Türkei

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