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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/3
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage im Zentrum von Fethiye Fethiye ist ein…
$218,605
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Doppelhaus 4 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 4/4
$1,83M
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen 700 m vom Meer entfernt in Fethiye Fethiye ist ein presti…
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Doppelhaus 4 zimmer in Çeşme, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Gehweite zum Strand in Fethiye Muğla Das Luxusprojekt in …
$261,280
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Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 328 m²
Etagenzahl 1
Residenz-Wohnungen in einem privilegierten Projekt direkt am Meer in Bodrum Türkbükü Die zum…
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Doppelhaus 6 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Stockwerk 9/9
Brandneue Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Karşıyaka, Izmir Diese brandneue Maisonette-Wo…
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Doppelhaus 5 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 173 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,37M
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Doppelhaus 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4/3
Geräumige Wohnungen mit Blick auf den Golfplatz und die Natur in Kuşadası Kuşadası liegt in …
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Boutique-Residenz von 16 Villen und Ferienwohnungen13 Badezimm…
$600,000
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Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Stockwerk 4/4
$1,22M
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Doppelhaus 4 zimmer in Karşıyaka, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Karşıyaka, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/5
Brandneue Maisonette-Wohnungen in Küstennähe in Izmir Die Maisonette-Wohnungen in Izmir befi…
$178,336
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Geräumige Balkonwohnungen mit reichhaltigen Sozialeinrichtungen in Bodrum Türkbükü Türkbükü,…
$1,35M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 8/8
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$830,085
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Doppelhaus 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/3
Brandneue Wohnungen an der prestigeträchtigsten Küste von Bodrum Die zum Verkauf stehenden W…
$1,03M
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in einem Projekt mit Pool in Bodrum Konacık Diese Wohnunge…
$821,992
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Doppelhaus 5 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Maisonette-Wohnung mit Meerblick in der Nähe der Promenade in Fethiye Fethiye ist einer der …
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Doppelhaus 3 zimmer in Kuşadası, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Kuşadası Diese stilvollen Wohnungen befinde…
$241,616
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
Elegante Wohnungen in einem Qualitätsprojekt in zentraler Lage in Fethiye Fethiye ist mit se…
$201,163
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Doppelhaus 3 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$682,103
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Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/3
Maisonette-Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, 500 m vom Strand entfernt in Fethiye Çalış Diese W…
$377,831
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Doppelhaus 5 zimmer in Efeler, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Efeler, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 3/3
$1,57M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 8/10
Wohnung in einem neu erbauten familienfreundlichen Gebäude in İzmir Alsancak Die speziell ge…
$927,198
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Doppelhaus 3 zimmer in Çeşme, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Çeşme, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Wohnungen in der Nähe von Alaçatı und den Stränden in Izmir Çeşme Reisdere Çeşme ist eines d…
$833,315
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Doppelhaus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$922,573
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Doppelhaus 4 zimmer in Didim, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
$7,53M
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Doppelhaus 4 zimmer in Gundogan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gundogan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
MwSt.
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit intelligentem Haussystem in einem Komplex mit Gemeinschaftspool in Bodrum Bard…
$512,155
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
ID FE 4023Moderne Wohnanlage in Fethiye, Bezirk Karga ist ein idealer Ort zu leben und zu in…
$302,219
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Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

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