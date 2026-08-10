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Duplexes in Antalya, Türkei

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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Pool in Altıntaş, Antalya Die zum Verkauf steh…
$189,543
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
$189,543
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage mit Pool in Belek, Antalya B…
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
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$209,255
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 900 m²
Etagenzahl 6
$4,07M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,20M
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Doppelhaus 6 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 2/3
Möblierte 5-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung zum Verkauf in Kadriye, Antalya Kadriye ist eine…
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/3
$9,21M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einem Projekt in zentraler Lage in Antalya Das Viertel …
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Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Elite Wohnungen 800 M vom Krankenhaus und Straßenbahnstation in Kepez Antalya Die zum Verkau…
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/4
Stilvoll gestaltete Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Flusses Acısu in Belek, Antalya Be…
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
$9,87M
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Doppelhaus 3 zimmer in Kaş, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöse 2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage mit Pool in Kalkan, T…
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Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Alanya Bektaş Wohnungen mit intelligenter Haustechnik und Meerblick Der Stadtteil Bektaş in …
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/3
Investment-Wohnungen in der Nähe aller täglichen und sozialen Annehmlichkeiten in Belek Mode…
$296,072
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Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$807,555
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Doppelhaus 3 zimmer in Kuzdere, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kuzdere, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$5,81M
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 8
Schlüsselfertige Wohnungen in Strandnähe in Antalya Die stilvollen Wohnungen befinden sich i…
$468,079
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
$7,38M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,43M
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3/3
$3,89M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool in Muratpaşa, Antalya Das Viertel Zerdalilik…
$327,178
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Möblierte Wohnung in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Hurma, Konyaaltı Hurma ist ein…
$263,511
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Immobilienangaben in Antalya, Türkei

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