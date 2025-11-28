Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Duplexes in Kepez, Türkei

13 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
$5,91M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
$4,93M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$6,43M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
$4,23M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Stockwerk 3/3
$9,57M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3
$7,19M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3/3
$3,88M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen in der Nähe von Einkaufszentren und Hauptverkehrsstraßen in Kepez Das Viertel Yüks…
$157,110
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 3/4
Wohnungen in der Nähe von Einkaufszentren und Hauptverkehrsstraßen in Kepez Das Viertel Yüks…
$113,369
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 4
Zentral gelegene Wohnungen zum Verkauf in Gehweite der Straßenbahn Kepez, einer der zentrale…
$111,883
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meer und Stadtblick im Stadtteil Çankaya, Kepez, Antalya Die Wohnungen befinde…
$815,671
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Elite Wohnungen 800 M vom Krankenhaus und Straßenbahnstation in Kepez Antalya Die zum Verkau…
$173,524
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Elite Wohnungen 800 M vom Krankenhaus und Straßenbahnstation in Kepez Antalya Die zum Verkau…
$196,660
Eine Anfrage stellen
