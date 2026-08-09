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Duplexes in Kemer, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kemer, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
$4,30M
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Doppelhaus 3 zimmer in Kuzdere, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Kuzdere, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
$5,81M
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Doppelhaus 4 zimmer in Kemer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Bergblick in einem Projekt in Kemer, Antalya Das Wohnungsprojekt befindet sich…
$322,334
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