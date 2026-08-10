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Duplexes in Muratpasa, Türkei

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45 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 900 m²
Etagenzahl 6
$4,07M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
$330,571
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
$401,045
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 12
Speziell gestaltete Wohnungen in Strandnähe in Alanya Alanya ist eine entwickelte Region in …
$608,515
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/3
$9,21M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
$698,289
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4
4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einem Projekt in zentraler Lage in Antalya Das Viertel …
$284,315
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Alanya Bektaş Wohnungen mit intelligenter Haustechnik und Meerblick Der Stadtteil Bektaş in …
$524,125
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem Projekt mit Pool in Muratpaşa, Antalya Das Viertel Zerdalilik…
$327,178
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/5
Möblierte Maisonette-Wohnung mit Meerblick in Antalya Die zum Verkauf stehende Wohnung befin…
$246,251
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 6
Elegante Wohnungen mit Pool und Meerblick in Kundu, Antalya Die Wohnungen befinden sich in d…
$958,835
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Apartments in einem Komplex mit Tiefgarage und Außenstellplätzen in Muratpaşa, Ant…
$122,287
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Alanya Payallar Alanya Payallar ist e…
$120,682
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
3-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnungen in einem Komplex in Strandnähe in Antalya In Kundu, Anta…
$272,987
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 8
Investitionsfreundliche Wohnungen in der Nähe der Güllük-Straße in Muratpaşa, Antalya Diese …
$280,724
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
$170,059
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
$765,892
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Wohnungen in der Nähe des Meeres und des Atatürk-Parks in Antalya Muratpaşa Diese eleganten …
$278,558
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Wohnungen in der Nähe des Meeres und des Atatürk-Parks in Antalya Muratpaşa Diese eleganten …
$236,948
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wohnungen in Antalya in einem Projekt mit Parkplatz in Meeresnähe Das Viertel Varlık in Mura…
$239,240
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit Stadt- und Meerblick in Alanya Antalya innerhalb des Komplexes Die Region Tepe…
$551,007
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Stockwerk 2/3
Duplex-Wohnung in der Nähe von Lara Beach Kundu Kanyon Projekt in Antalya Die zum Verkauf st…
$331,234
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 340 m²
Stockwerk 2/2
$8,49M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
$618,605
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$295,878
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in Gehweite zum Einkaufszentrum in Antalya Lara Çağlayan Das Viertel Lara Çağlayan…
$358,283
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 6/6
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Fitness-Zenter in der Nähe des Meeres in Antalya Muratpa…
$375,132
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Etagenzahl 4
1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Stadtteils Eski Lara in Çağlayan, Antalya Di…
$364,061
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
$268,155
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 6/6
Brandneue Wohnungen zum Verkauf, 1 km von der Küste entfernt in Muratpaşa, Antalya Diese Woh…
$160,357
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