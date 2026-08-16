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Duplexes in Konyaalti, Türkei

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13 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
$8,72M
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
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$286,170
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
$7,38M
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 5/5
$7,85M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/4
$8,43M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
$9,87M
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TekceTekce
Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 4/4
$15,23M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,20M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einem Ferienkonzept-Projekt mit Pools in Antalya Konyaaltı Die zum Verkauf steh…
$526,316
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
$9,71M
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
$12,32M
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/5
$540,620
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
Möblierte Wohnung in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Hurma, Konyaaltı Hurma ist ein…
$261,423
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