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Duplexes in Golbasi, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
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Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
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Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
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$143,623
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Doppelhaus 4 zimmer in Golbasi, Türkei
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Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 3
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