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Duplexes in Mittelmeerregion, Türkei

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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
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Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
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Doppelhaus 3 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/3
Stilvolle Wohnungen in einem Projekt in der Nähe von Golfplätzen in Antalya Belek Die Wohnun…
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 160 m²
Wohnungen in einem modernen Projekt in Muratpaşa, Antalya, zu verkaufen Das Viertel Memurevl…
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Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/4
$9,87M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligenten Haussystemen, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Antalya…
$670,836
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
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Doppelhaus 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Stockwerk 13/14
Neuer Elite-Komplex in Mezitli, MersinErste KüsteGeeignet für die türkische Staatsbürgerscha…
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Möblierte 4-Schlafzimmer-Maisonette-Wohnung in einer Wohnanlage mit Pool in Belek, Antalya B…
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3/3
$3,89M
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
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Doppelhaus 5 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4/5
$4,60M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 5
Wohnungen mit Fußbodenheizung in Muratpaşa, Antalya Der Stadtteil Bayındır ist eines der zen…
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 15
Apartments-Duplexe 1 + 1 in einem Premium-Klassenkomplex, Tomyuk, MersinKomplex übergeben, g…
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
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Doppelhaus 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 4/5
$540,620
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Alanya Payallar Alanya Payallar ist e…
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Doppelhaus 5 zimmer in Serik, Türkei
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Serik, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 3
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
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Fläche 140 m²
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
$12,20M
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Doppelhaus 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 6/6
Neue Wohnungen in einem Komplex mit Fitness-Zenter in der Nähe des Meeres in Antalya Muratpa…
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Doppelhaus 5 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
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Investitionswohnungen in einem Ferienkonzept-Projekt in Altıntaş Antalya Die stilvoll gestal…
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Doppelhaus 4 zimmer in Konyaalti, Türkei
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Konyaalti, Türkei
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Wohnungen in einem Ferienkonzept-Projekt mit Pools in Antalya Konyaaltı Die zum Verkauf steh…
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$295,878
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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Doppelhaus 4 zimmer in Kepez, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
$4,94M
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Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 12
1+1 Duplex-Apartments in einem neuen Komplex in Mersin, TegeDie komplexen Kosten ab 1 BlockK…
$66,314
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen in einem Komplex mit reicher Ausstattung in Strandnähe in Antalya Diese Wohnungen …
$696,238
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Immobilienangaben in Mittelmeerregion, Türkei

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