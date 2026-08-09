Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Mersin
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Mersin, Türkei

;
Mezitli
8
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$246,196
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 15
Apartments-Duplexe 1 + 1 in einem Premium-Klassenkomplex, Tomyuk, MersinKomplex übergeben, g…
$171,502
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 16
Investment Wohnungen in einem Projekt mit umfangreichen Einrichtungen in Mersin Mersin, die …
$176,042
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 12
1+1 Duplex-Apartments in einem neuen Komplex in Mersin, TegeDie komplexen Kosten ab 1 BlockK…
$66,314
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 8 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Stockwerk 13/14
Neuer Elite-Komplex in Mezitli, MersinErste KüsteGeeignet für die türkische Staatsbürgerscha…
$628,839
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 13
Duplexen 4+1Ayash, Mersin.Panoramablick auf das Meer, BergeGeeignet für türkische Aufenthalt…
$356,723
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
$189,857
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Tasucu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tasucu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
$4,84M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 15
Neue Investitionswohnungen 200 Meter vom Meer entfernt in Mersin Wohnungen in Mersin, Tece, …
$293,091
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Mersin, Türkei

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen