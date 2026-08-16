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Duplexes in Eyupsultan, Türkei

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6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 351 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$2,33M
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Doppelhaus 6 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einer Wohnanlage im Familienkonzept mit Waldblick in Eyupsultan Alibeykoy Die W…
$588,780
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Doppelhaus 4 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$1,23M
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Doppelhaus 5 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 6
Waldblick Wohnungen innerhalb eines umweltfreundlichen Komplexes in İstanbul Die Wohnungen b…
$1,69M
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Doppelhaus 5 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit reichen Annehmlichkeiten in Eyüp İstanbul Die Woh…
$1,15M
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Doppelhaus 2 zimmer in Eyupsultan, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Eyupsultan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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