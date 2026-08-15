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Duplexes in Alanya, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
$15,58M
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Doppelhaus 5 zimmer in Oba, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
$6,86M
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Doppelhaus 5 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Gelegen in de regio Alanya, het centrum van het toerisme, biedt het u een prachtig uitzicht …
$205,107
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Alanya, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Начало строительства    01.11.2022. Окончание строительства     01.11.2023. При первон…
$332,360
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Doppelhaus 1 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 5
ALANYA DISTRICT - OBA LOCATIE - ÇIPLAKLI MAH. - 361/4 PERCEEL • 2,5 KM TOT DE ZEE • AFSTAN…
$483,347
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 1 zimmer in Alanya, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 5
ALANYA DISTRICT - OBA LOCATIE - ÇIPLAKLI MAH. - 361/4 PERCEEL • 2,5 KM TOT DE ZEE • AFSTAN…
$378,043
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Yaylalı, Türkei
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Yaylalı, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Подходит под гражданство.
$643,277
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