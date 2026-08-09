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Duplexes in Nilufer, Türkei

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8 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
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Doppelhaus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 219 m²
Stockwerk 10/10
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Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Stockwerk 9/10
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TekceTekce
Doppelhaus 2 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 2 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 2/3
1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
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Doppelhaus 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 4/5
Stadtblick-Residenz-Wohnungen in Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer ist eine moderne Wohngegend, d…
$463,456
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Doppelhaus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 7/8
Bursa Nilüfer Karaman Wohnungen mit Blick auf die Stadt und Uludağ zu verkaufen Die Wohnunge…
$203,648
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Doppelhaus 3 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/3
1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$130,013
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Doppelhaus 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/3
1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage in Bursa Nilüfer Die Wohnungen befin…
$153,715
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