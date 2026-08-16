Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Zentralanatolien, Türkei

;
Ankara
16
Eskişehir
10
Cankaya
10
Golbasi
3
Zeig mehr
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
26 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,959
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Stockwerk 38/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$859,456
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
$3,00M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Doppelhaus 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$829,381
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$184,607
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$219,780
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 6 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 351 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$953,152
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Geräumige und elegante neue Wohnungen in Küçükesat, Çankaya Die türkische Hauptstadt Ankara …
$230,191
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 3/3
$177,881
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 3/3
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
$4,36M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Wohnungen mit intelligentem Haustechnik-System in einer gesicherten Wohnanlage in Ankara, Tü…
$607,287
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 3
2- und 3-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in bester Lage in Ankara Gölbaşı Die Wohnungen b…
$219,780
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Etimesgut, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$449,971
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
$2,73M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Wohnungen mit intelligentem Haustechnik-System in einer gesicherten Wohnanlage in Ankara, Tü…
$607,287
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
$2,91M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$3,20M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnungen zum Verkauf in İncek Ankara İncek liegt an der modernen Entwicklungsachse Ank…
$131,868
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4/4
$7,56M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 3/3
$3,49M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 8 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 8 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Etagenzahl 44
Luxuriöse Wohnungen in einem Komplex mit Strandkonzept in Ankara Ankara, die Hauptstadt der …
$2,92M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 6
Brandneue Wohnungen mit Stadtblick in der Nähe von Kızılay in Çankaya, Ankara Çankaya ist ei…
$183,585
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 7/7
$7,50M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Bedarfs in İncek, …
$144,328
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Waldblick in einem Komplex mit Fitnessstudio in Dikmen, Çankaya, Ankara Ankara…
$314,633
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen