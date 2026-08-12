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Duplexes mit Swimmingpool in Türkei

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Antalya
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6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 2/4
Symphonie von Natur und Moderne: Ihr zweistöckiges Paradies in FethiyeStellen Sie sich einen…
$571,996
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Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
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Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Doppelhaus 4 zimmer in Bodrum, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Boutique-Residenz von 16 Villen und Ferienwohnungen13 Badezimm…
$600,000
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Doppelhaus 4 zimmer in Gundogan, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Gundogan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
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Doppelhaus 3 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
ID FE 4023Moderne Wohnanlage in Fethiye, Bezirk Karga ist ein idealer Ort zu leben und zu in…
$302,219
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Doppelhaus 1 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Doppelhaus 1 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
*Alanya/ Mahmutlar* *150 MT ZUM MEER. IN DER FERNE *VOLLSTÄNDIGER MEERBLICK 4+1 250m2 Dup…
$172,421
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