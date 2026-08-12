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Wohnungen am Meer in Valencianische Gemeinschaft, Spanien

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Torrevieja
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Valencia
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Benidorm
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Alicante
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$258,909
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Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$369,870
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Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$325,948
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TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$517,952
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
2-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Meeres in Punta Prima. Luxusapartment mit 2 Schlafzimmern, …
$462,724
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Stockwerk 2
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und herrlichem Meerblick, Pools, Fitnessraum un…
$426,043
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
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Wohnung 4 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Apartment in einem Premium-Resort mit atemberaubendem Meerblick In diesem Prem…
$595,250
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Penthouse 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 5/5
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick …
$648,457
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Penthouse 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 5/5
Traumhaftes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubendem Meerbli…
$477,810
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Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Calpe an der Küste Die in Calpe in einem prestigeträchtig…
$515,891
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Etagenzahl 19
Luxuriöse Immobilien mit Atemberaubendem Blick in Calpe Costa Blanca Die Immobilien sind Tei…
$753,548
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/16
Luxus-Strandwohnung mit großer Terrasse mit Meerblick, gelegen in einem urbanen Resort mit e…
$878,427
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
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Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$1,08M
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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Wohnung 4 zimmer in Santa Pola, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, herrlichem Me…
$358,306
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Wohnung 4 zimmer in el Campello, Spanien
Wohnung 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen im mediterranen Stil in Meeresnähe in El Campello Alicante D…
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Wohnung 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Schlüsselfertiges premium Apartment mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in zweiter Reih…
$774,123
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Wohnung 4 zimmer in lAlfas del Pi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
lAlfas del Pi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/5
Traumhaftes Apartment mit Innen- und Außenpool, Fitnessraum, Spa und großer Terrasse Bezu…
$856,476
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Penthouse 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Bezugsfertige 3-Zimmer-Wohnungen mit toller Aussicht in San Miguel de Salinas Diese exquisit…
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Wohnung 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/3
Schöne Wohnung mit Terrasse und Garten in einem Luxusresort in Strandnähe Lieferzeit: Okt…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Calp, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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Wohnung 2 zimmer in Denia, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 4
Diese außergewöhnlichen Apartments befinden sich in der malerischen Küstenstadt Dénia, direk…
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Wohnung 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 191 m²
Etagenzahl 30
Luxuriöse Strandnahe Wohnungen in einer Anlage in Benidorm Diese Wohnungen in Benidorm, eine…
$1,65M
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
1- bis 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Dachterrasse und Pool in Villajoyosa Diese modernen Wohn…
$749,542
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Penthouse 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/3
Erstaunliches Doppelhaus im obersten Stockwerk mit einer großzügigen Dachterrasse, Schwimmba…
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