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Wohnungen in Altea, Spanien

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penthäuser
6
1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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51 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Dieses Apartment in der beliebten Wohnanlage Altea la Nova liegt nur 1 km vom renommierten A…
$399 028
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Anwesen in der begehrten Gegend von Altea: ein exkl…
$1,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Dieses Apartment in erster Linie bietet einen spektakulären Blick auf das Meer und die Stadt…
$349 716
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 339 m²
Ein exklusives Penthouse in Altea mit spektakulärem Panoramablick auf den Golf von Altea und…
$981 310
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine geräumige Wohnung in einer geschlossenen Urbanisation in der Stadt Mas…
$346 753
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Entdecken Sie Luxus und Nachhaltigkeit am Viva Altea Beach, einem exklusiven Immobilienproje…
$551 377
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Wir präsentieren eine gemütliche Wohnung in Albira nur 200 Meter vom Strand entfernt. Die Wo…
$340 973
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Einzigartige Gelegenheit für eine Wohnung mit Meerblick. Wir haben eine fantastische modern…
$465 220
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Wohnung am Strand in Altea. Von jedem Zimmer dieser außergewöhnlichen Wohnung auf der Vorde…
$448 896
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Wohnung 5 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Exklusive Wohnung der Klasse LUXURY auf der ersten Linie des Meeres!Standort: Mascarat Beach…
$1,91M
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 342 m²
Stockwerk 4/4
Bezugsfertiges Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und atemberaubende…
$2,43M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 11/14
Moderne Wohnung von 115 m2, befindet sich im 11. Stock eines 14-stöckigen Gebäudes (Sun Rise…
$745 518
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Wir präsentieren ein beeindruckendes Apartment mit Meerblick in der Stadt Altea, Mascarat. A…
$456 558
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Dieses schöne Duplex-Apartment befindet sich in einer sicheren Urbanisation im Stadtteil Mas…
$489 705
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Penthouse 4 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Geräumige Wohnung, komplett im Herzen von Altea renoviert, ist nur wenige Gehminuten von all…
$345 597
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Wohnung 5 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Wir präsentieren luxuriöse Apartments in der Stadt Altea auf der ersten Linie des Meeres. Wo…
$1,61M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
mediterraner Charme im Herzen von Altea. Diese schöne 2-Zimmer-Wohnung wurde kürzlich renovi…
$265 620
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 437 m²
Schlafzimmer: 4, Badezimmer: 3, Stadthaus in Altea, Alicante, Spanien
$936 193
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Deze stijlvolle duplex in Altea La Vella biedt een prachtig uitzicht op zee en de bergen van…
$1,05M
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Wohnung 3 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Wir präsentieren Ihnen ein einzigartiges Anwesen in der begehrten Gegend von Altea: ein exkl…
$981 310
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
We hebben geweldig nieuws om met u te delen, het laatste appartement van de exclusieve urban…
$2,42M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Dieses moderne Apartment in der Sierra de Altea bietet Meerblick.Ein helles Wohnzimmer mit g…
$326 402
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Wohnung 5 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Komfortables Penthouse mit Meerblick in der Stadt Altea, Mascarat. Die Wohnung mit einer Ges…
$1,85M
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Komfortable Wohnung mit Meerblick befindet sich in Altea Hills, einer Elite Wohngegend bekan…
$398 202
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Penthouse 3 zimmer in Altea, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne und helle Penthouse befindet sich in einer exklusiven Wohnanlage in Altea la V…
$301 806
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Wohnung 5 zimmer in Altea, Spanien
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Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
NEUE BUILD LUXURY VILLA IN ALTEA New Build Luxury Villa befindet sich in einem der begehrte…
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
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Altea, Spanien
Zimmer 4
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Anzahl der Badezimmer 3
LUXURY NEUE BUILVILLA IN ALTEA Neubau Luxusvilla in Altea, die malerischste Stadt an der Co…
$1,62M
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
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Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmante renovierte Wohnung mit Meer & Berg Sehenswürdigkeiten in Altea Altstadt Entdecken …
$347 077
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Altea, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Altea, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Alicante. Dieses exquisite Anwesen …
$540 520
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Wohnung 4 zimmer in Altea, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
LUXURY NEUE BUILD VILLA IN ALTEA HILLS Neubau Luxusvilla in Altea Hills. Villa im Bau in A…
$2,03M
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