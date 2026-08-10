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Wohnungen in Callosa de Segura, Spanien

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2 Zimmer
4
6 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 1
Schlüsselfertiges und möbliertes Penthouse mit großer Dachterrasse, Swimmingpool und Parkpla…
$284,269
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Penthouse 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
Erstaunlich geräumiges Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudi…
$628,979
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Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige und möblierte Erdgeschosswohnung mit großem Garten, Pool und Parkplatz in eine…
$287,492
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TekceTekce
Wohnung in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung
Callosa de Segura, Spanien
Im Herzen von Callosa de Segura, einer kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern, erhebt sich dies…
$1,09M
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1
Luxuriös möblierte Wohnung in der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und…
$277,068
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Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Attraktive Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio …
$382,503
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