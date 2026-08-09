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Wohnungen in la Safor, Spanien

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Oliva
7
Gandia
6
35 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$220,904
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Wohnung 3 zimmer in Oliva, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Oliva, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neue Wohnung in Oliva Nova. Der moderne Wohnkomplex befindet sich auf der ersten Meereslinie…
$339,041
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 3/3
Wir präsentieren Ihnen eine Wohnung in einem neuen geschlossenen Komplex von einem Entwickle…
$381,137
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$318,127
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$300,477
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$219,275
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/3
Wir präsentieren Ihnen die Apartments in einem neuen geschlossenen Komplex aus dem Entwickle…
$295,808
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Penthouse in Xeresa, Spanien
Penthouse
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$319,035
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$215,784
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Penthouse in Xeresa, Spanien
Penthouse
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Neubauwohnungen mit Meerblick in Xeresa Costa Blanca Nord Moderne Wohnanlage mit Panoramabl…
$322,663
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen met uitzicht op zee in Xeresa Costa Blanca Noord Moderne woo…
$293,512
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Neue Wohnung mit Meerblick in Keres, Costa Blanca NordModerne Wohnanlage mit PanoramablickWi…
$298,261
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$39,632
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Wohnung 3 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stad…
$290,198
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tavernes de la Valldigna, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tavernes de la Valldigna, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Exklusive Strandimmobilien, alle mit herrlichen Terrassen mit spektakulärem Blick auf das Mi…
$197,451
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Wohnung 3 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neubau zu verkaufen in Gandia, 3km vom Strand entfernt! Sie können eine Show-Wohnung besuche…
$232,159
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$303,146
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Gerä…
$34,678
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsoption. Geräumige…
$44,586
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stad…
$347,077
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
RESIDENTIAL MIT SEA VIEWS UND LARGE TERRACES!!! Neubau Wohnanlage mit Meerblick in der Stadt…
$319,218
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Wohnung 4 zimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Xeresa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Xeresa в районе Xeresa del monte, располагается на 2 этаже. Общая пло…
$323,861
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Gerä…
$34,678
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Gandia. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit. Ger…
$32,696
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
$170,417
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oliva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oliva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Oliva, Valencia A residential complex located just 200 meters…
$414,672
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Oliva, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Oliva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Apartments in Oliva, Valencia, Costa Blanca A residential where you will have EVERYTHING. Th…
$2,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oliva, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oliva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Apartments in Oliva Nova Golf, Costa Blanca Much more than a house by the sea. Two or three …
$382,640
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gandia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gandia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Diese Wohnung wird im Herzen von Gand verkauft & # 237; a und in einem Gebäude mit einer gut…
$43,402
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xeresa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xeresa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
(Der angegebene Preis wird in Spanien immer ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die hinzuzurechne…
$187,558
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Eigenschaftstypen in la Safor

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in la Safor, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
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