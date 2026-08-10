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Wohnungen in Cullera, Spanien

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1 Zimmer
12
2 Zimmer
11
26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Code.Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem geräumigen Balkon im NŌA Cullera-Komplex im Bau i…
$294,866
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Code 20260724103348Studio-Wohnung mit einem geräumigen Balkon im oberen Wohngeschoss des neu…
$239,281
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Code 20260724095904Helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balko…
$294,139
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724101724Funktionales Studio-Apartment mit geräumigem Balkon in der neuen Wohnanla…
$222,328
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724101229Zwei-Zimmer-Wohnung mit separatem Schlafzimmer und geräumigem Balkon in W…
$303,755
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/5
Code 20260724100735Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen in…
$384,538
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102046Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Bal…
$312,065
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102903Modernes Studio mit geräumigem Balkon im NŌA Cullera Komplex im Bau. Die …
$228,977
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$377,344
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Code 20260724102440Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern und zwei B…
$396,036
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Penthouse 1 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Ein exklusives Projekt eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cul…
$241,883
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Exklusiver Komplex von Neubauten, in einem der ruhigsten und gleichzeitig zentralen Viertel …
$160,327
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zugleich ze…
$232,398
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$218,170
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zentralsten…
$151,959
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Penthouse 2 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
$223,578
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
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Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Exklusives Angebot eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cullera…
$297,337
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Weite pflanzt sehr leuchtender in den 3 unterbrachter Stock, von einem Gebäude von frischer …
$149,295
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Weite Wohnung in erste línea von See in der Ortschaft von Cullera. Das Haus befindet sich in…
$154,272
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Wohnung 5 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в Cullera в районе San Antonio, располагается на 6 этаже. Общая пл…
$499,141
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in der ersten Strandlinie, in Gebäude in gutem Zustand mit Concierge-Service und Auf…
$139,342
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
WOHNUNG IN ZWEITER STRANDLINIE IN CULLERA - VALENCIA Immobilie besteht in Wohn-mit Schwimmbe…
$114,460
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Schöne Wohnung mit 10 a & # 241; os of antig & # 252; edad Ich liste auf, um zu beginnen, 12…
$159,248
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Eine sehr gute Gelegenheit, in Cullera zu investieren. Das Apartment liegt 20 m vom Strand e…
$98,535
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wohnung in Wohnsiedlung mit Swimmingpool, nahe am Meer in Cullera, zu s & # 243; lo vierzig …
$247,830
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