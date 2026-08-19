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Wohnungen in Sant Joan dAlacant, Spanien

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2 Zimmer
17
3 Zimmer
11
4 Zimmer
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34 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Neue Wohnanlage in San Juan de AlicanteNeue Wohnanlage von 32 modernen Wohnungen und Penthou…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Dieses Apartment in einer der am schnellsten wachsenden Gegenden von San Juan de Alicante bi…
$640,590
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Gelegen in de charmante plaats Sant Joan d'Alacant, biedt dit exclusieve wooncomplex een sel…
$511,791
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Wohnung 1 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Alegria freut sich bekannt zu geben, dass nur noch wenige Wohnungen von unserer neuesten Pro…
$247,350
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Entdecken Sie diese brandneue Wohnung in einer der renommiertesten Gegenden von Alicante, di…
$558,484
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/4
Eine tadellose Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, Coworking-Bereichen und einem Sal…
$512,728
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
$480,425
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Wohnung in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung
Sant Joan dAlacant, Spanien
Fläche 71 m²
Casamayor Real Estate bietet Ihnen eine exklusive Luxuswohnung mit allem Komfort, von dem Si…
$434,670
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Premium-Apartment im Erdgeschoss mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und Lifestyl…
$640,076
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse in Sant Joan dAlacant, Spanien
Penthouse
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnung…
$370,360
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILDRESIDENTIAL COMPLEX in SAN JUAN DE ALICANTE Neubau Wohnanlage von 32 modernen Woh…
$546,088
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEUE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. Die Neubau-Wohnanlage in San Juan de Alicante biete…
$299,303
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Apartments for sale in San Juan Playa, Alicante, Costa Blanca Modern, efficient and sustaina…
$427,458
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе San juan playa. Общая площадь 92.00 м2, aпартамент …
$485,212
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnungen…
$260,221
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE . . Die Neubausiedlung in San Juan de Alica…
$422,039
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$351,140
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Wohnung 4 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 3 этаже. Общая площ…
$441,101
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Penthouse in Sant Joan dAlacant, Spanien
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Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnung…
$280,139
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós. Общая площадь 80.00 м2, участок 100 …
$487,533
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós, располагается на 1 этаже. Общая площ…
$381,901
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$262,036
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnung…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
NEU GEBAUTE WOHNUNGEN IN SAN JUAN DE ALICANTE. . Neue Wohnanlage mit 82 exklusiven Wohnung…
$401,583
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$333,133
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Frank espinós. Общая площадь 165.00 м2, aпартамент …
$310,860
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Wohnung 5 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Fran espinos, располагается на 1 этаже. Общая площа…
$285,555
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Wohnung 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 144.00 м2, aпартамент 2009 го…
$428,333
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$330,080
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 97 m²
Apartments in San Juan Playa, Costa Blanca It is a residential complex with 84 homes with 1,…
$399,651
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