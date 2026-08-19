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Wohnungen in la Ribera Baixa, Spanien

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Cullera
29
29 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
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Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen: Modernes Studio-Apartment mit einer Fläche von 30.66 m2 in der neuen NŌA Culle…
$150,243
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Balkonen in der neuen NŌA Cull…
$384,331
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Penthouse 2 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
$223,578
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Exklusiver Komplex von Neubauten, in einem der ruhigsten und gleichzeitig zentralen Viertel …
$160,327
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern und zwei Balkonen in der NŌA …
$395,823
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zentralsten…
$151,959
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/5
Studio-Wohnung mit einem geräumigen Balkon auf der oberen Wohn-Etage des neuen NŌA Cullera K…
$239,153
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer in der neuen NŌA Cullera Wohnan…
$229,775
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden …
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Funktionales Studio-Apartment mit geräumigem Balkon in der neuen NŌA Cullera Wohnanlage. Die…
$222,208
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und einem geräumigen Balkon in der NŌA …
$303,591
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$377,344
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Wohnung 3 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei separaten Schlafzimmern in der im Bau befindlichen NŌ…
$297,938
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Penthouse 1 zimmer in Cullera, Spanien
Penthouse 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Ein exklusives Projekt eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cul…
$241,883
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen im NŌA Culler…
$311,897
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Helle Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem separaten Schlafzimmer und zwei Balkonen in der NŌA Cull…
$293,980
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Wohnung 1 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Der exklusive Neubau befindet sich in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Culle…
$218,170
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Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Exklusives Angebot eines Neubaus in einer der ruhigsten und zentralsten Gegenden der Cullera…
$297,337
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Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Ein exklusives Projekt eines neuen Gebäudes, das sich in einer der ruhigsten und zugleich ze…
$232,398
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Wohnung 2 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/5
Moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex in Cull…
$294,707
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Cullera, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Modernes Studio-Apartment mit geräumigem Balkon im unterbauten NŌA Cullera-Komplex. Die Wohn…
$228,854
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Weite pflanzt sehr leuchtender in den 3 unterbrachter Stock, von einem Gebäude von frischer …
$149,295
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in der ersten Strandlinie, in Gebäude in gutem Zustand mit Concierge-Service und Auf…
$139,342
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Eine sehr gute Gelegenheit, in Cullera zu investieren. Das Apartment liegt 20 m vom Strand e…
$98,535
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Wohnung in Wohnsiedlung mit Swimmingpool, nahe am Meer in Cullera, zu s & # 243; lo vierzig …
$247,830
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
WOHNUNG IN ZWEITER STRANDLINIE IN CULLERA - VALENCIA Immobilie besteht in Wohn-mit Schwimmbe…
$114,460
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Weite Wohnung in erste línea von See in der Ortschaft von Cullera. Das Haus befindet sich in…
$154,272
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cullera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Schöne Wohnung mit 10 a & # 241; os of antig & # 252; edad Ich liste auf, um zu beginnen, 12…
$159,248
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Wohnung 5 zimmer in Cullera, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Cullera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся aпартамент в Cullera в районе San Antonio, располагается на 6 этаже. Общая пл…
$499,141
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Eigenschaftstypen in la Ribera Baixa

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in la Ribera Baixa, Spanien

mit Terrasse
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