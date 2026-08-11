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Wohnungen in la Plana Baixa, Spanien

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penthäuser
6
2 Zimmer
7
3 Zimmer
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16 immobilienobjekte total found
Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$409,235
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$195,922
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwbouwappartementen aan het strand te koop in Moncofa met uitzicht op zee Toploc…
$300,250
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$290,803
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouwappartementen aan het strand te koop in Moncofa met uitzicht op zee Toploc…
$454,411
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$254,312
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$265,481
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$420,812
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$323,877
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Nieuwbouwappartementen aan het strand te koop in Moncofa met uitzicht op zee Toploc…
$268,583
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$402,279
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, vlak bij het strand, met uitzicht op zee en eersteklas…
$277,074
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Moncofa, op 350 meter van het strand, met hoogwaardige afwerkin…
$386,600
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Penthouse in Moncofa, Spanien
Penthouse
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$448,468
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
Neubauwohnungen zum Verkauf in Moncofa, 300 Meter vom Strand entfernt Erstklassige …
$251,879
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Moncofa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Moncofa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Apartment placed in MONCOFA, along with Xilches (Castellón), 40 km from Valencia and 35 km o…
$190,884
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Immobilienangaben in la Plana Baixa, Spanien

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